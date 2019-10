Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","shortLead":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","id":"20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3b490d-6e60-45b1-979a-4ce527a24ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","timestamp":"2019. október. 13. 13:44","title":"Továbbra is óriási a választókedv – 2,1 millióan szavaztak 13 óráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191014_Deutsch_Tamas_egy_keleti_bolcs_optimizmusaval_ertekelte_a_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfb88e1-99c8-47f5-a237-784f54be8552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fe25f-7f9a-41a8-af7e-47c0348986fd","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Deutsch_Tamas_egy_keleti_bolcs_optimizmusaval_ertekelte_a_valasztasokat","timestamp":"2019. október. 14. 11:08","title":"Deutsch Tamás egy keleti bölcs optimizmusával értékelte a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokon az egyik, ha nem a legnagyobb elért sikere az ellenzéknek az, hogy a polgármesteri címek mellé a közgyűlési többséget is megszerezték. Több olyan hely is van Budapesten és országban, ahol a polgármesteri címet nem, de a közgyűlési többséget elvitte az ellenzék.","shortLead":"Az önkormányzati választásokon az egyik, ha nem a legnagyobb elért sikere az ellenzéknek az, hogy a polgármesteri címek...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_budapest_megyei_jogu_varosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1922fa3-87b2-433b-ac17-e22e96549c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_budapest_megyei_jogu_varosok","timestamp":"2019. október. 14. 12:10","title":"Ahol nyert, ott mindent vitt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","shortLead":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","id":"20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c89280-8acf-4b31-baa5-1a0b72c03c57","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","timestamp":"2019. október. 13. 17:28","title":"Kifogást adott be a Momentum, mert a kormány tájékoztató kampánya olyan, mint egy Tarlós-plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé finomkodók inkább azt mondják: íme a bizonyíték, hogy Katarnak soha többé semmilyen nagy sporteseményt nem szabad odaadni. Hiába, három év múlva jön a foci-vb, a távlati cél pedig az olimpiarendezés.","shortLead":"Még az óvatosabb kommentárok szerint is felemás lett a Katarban megrendezett atlétikai világbajnokság. A kevésbé...","id":"20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8f188-c396-4e79-a7e8-3fd593249a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a0c72-2491-447a-b5f5-e66bc8db7f0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_katar_atletika_vb_korrupcio","timestamp":"2019. október. 12. 16:00","title":"Méregdrága, nézők nélküli, ám korrupciógyanúval teli volt a foci-vb főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","shortLead":"A részvétel az országos átlag alatt van eddig Pécsen, igaz többen szavaztak, mint 5 éve.","id":"20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7467ff7-964a-43e1-8319-061fedd6f494","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fidesz_pecsi_jeloltje_Vari_Attila_mar_szavazott","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"A Fidesz és az ellenzék jelöltje is szavazott már Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Magára hagyta a helyi Fidesz-elnök, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Optimistán várja az önkormányzati választás eredményét a Szegedet 17 éve irányító, szocialista polgármester, Botka László.","shortLead":"Optimistán várja az önkormányzati választás eredményét a Szegedet 17 éve irányító, szocialista polgármester, Botka...","id":"20191013_Botka_Laszlo_nem_foglalkozom_az_ellenfelekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aa5876-3381-4b66-87c3-3b060d7de773","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Botka_Laszlo_nem_foglalkozom_az_ellenfelekkel","timestamp":"2019. október. 13. 10:36","title":"Botka László: nem foglalkozom az ellenfelekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]