[{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","shortLead":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","id":"20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059db368-60b7-4aed-87f0-37a6c6b8b918","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","timestamp":"2019. október. 19. 08:59","title":"A Takarék-vezér vette át Mészáros Lőrinc helyét egy Felcsúthoz köthető cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948b0808-1880-42ef-becc-34c4523f9abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhat éves ez a bajor sportkocsi, melynek menetdinamikáját a legújabb autók is megirigyelhetik.","shortLead":"Tizenhat éves ez a bajor sportkocsi, melynek menetdinamikáját a legújabb autók is megirigyelhetik.","id":"20191020_eladosorba_kerult_egy_igen_ritka_bmw_m3_csl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=948b0808-1880-42ef-becc-34c4523f9abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e53a8c-da88-4c79-99fd-f4eea61571cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191020_eladosorba_kerult_egy_igen_ritka_bmw_m3_csl","timestamp":"2019. október. 20. 06:41","title":"Eladósorba került egy igen ritka BMW M3 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson közölte: nem hajlandó halasztást kérni, pedig egy másik törvény erre kényszeríti. Kérdés, ki nyer: a parlament vagy a kormány.","shortLead":"Boris Johnson közölte: nem hajlandó halasztást kérni, pedig egy másik törvény erre kényszeríti. Kérdés, ki nyer...","id":"20191019_brexit_legwin_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad257b3b-27a7-42ed-b0a1-94e2c9b7df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_brexit_legwin_brit_parlament","timestamp":"2019. október. 19. 15:52","title":"Egy törvénymódosítás miatt megint bizonytalan, mikor lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ősz helyett a tavasz dolgozik.

","shortLead":"Az ősz helyett a tavasz dolgozik.

","id":"20191019_Az_osz_elment_szabadsagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993545a3-9e92-4278-851d-fa9828845780","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Az_osz_elment_szabadsagra","timestamp":"2019. október. 19. 16:17","title":"Az ősz elment szabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1212ddeb-6788-4fb9-80c2-3aaed8c8566a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maximum a szél tud belerondítani a hétvégébe egy kicsit.","shortLead":"Maximum a szél tud belerondítani a hétvégébe egy kicsit.","id":"20191019_Fittyet_hany_az_idojaras_a_naptarra_nyari_meleg_lesz_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1212ddeb-6788-4fb9-80c2-3aaed8c8566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3e8d28-d582-4c42-9bde-9b50340fade7","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fittyet_hany_az_idojaras_a_naptarra_nyari_meleg_lesz_szombaton","timestamp":"2019. október. 19. 09:50","title":"Fittyet hány az időjárás a naptárra, nyári meleg lesz szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","shortLead":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","id":"20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d9a6-ba00-404f-a4e2-4c4846dee349","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","timestamp":"2019. október. 19. 14:14","title":"Megroppantotta a szkopjei politikát az EU-csatlakozás elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn Északkelet-Németországban.","shortLead":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn...","id":"20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf6940-89a4-4f10-b783-cb1b538265dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","timestamp":"2019. október. 19. 16:03","title":"Egy 3300 éve meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef27803e-2a9f-47ad-93c1-2bd4e9f0295a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Október 21-től a MÁV vasúti bérletei hozzárendelhetők az új típusú - 2016. január 1-től kibocsátott - személyazonosító igazolványhoz, az eSzemélyihez.","shortLead":"Október 21-től a MÁV vasúti bérletei hozzárendelhetők az új típusú - 2016. január 1-től kibocsátott - személyazonosító...","id":"20191020_Hetfotol_eSzemelyihez_is_hozzarendelheto_a_vasuti_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef27803e-2a9f-47ad-93c1-2bd4e9f0295a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d87a92-403f-481a-a992-f8a2b3b9a967","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Hetfotol_eSzemelyihez_is_hozzarendelheto_a_vasuti_berlet","timestamp":"2019. október. 20. 17:01","title":"Hétfőtől eSzemélyihez is hozzárendelhető a vasúti bérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]