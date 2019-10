Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oscar-díjas színész nagyon dühös. Ö és a bátyja elmennek a Greenpeace segítségével az Antarktiszra, hogy megmutassák egy dokumentumfilmben az embereknek: pusztulnak az óceánok.\r

\r

","shortLead":"Az Oscar-díjas színész nagyon dühös. Ö és a bátyja elmennek a Greenpeace segítségével az Antarktiszra, hogy megmutassák...","id":"20191020_Javier_Bardem_Ne_vegyunk_muanyag_palackos_vizet_Jo_de_akkor_hol_vannak_az_uveges_kiszerelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d99bff-8745-4714-bdca-4342ef616ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Javier_Bardem_Ne_vegyunk_muanyag_palackos_vizet_Jo_de_akkor_hol_vannak_az_uveges_kiszerelesek","timestamp":"2019. október. 20. 10:42","title":"Javier Bardem: \"Ne vegyünk műanyag palackos vizet? Jó, de akkor hol vannak az üveges kiszerelések?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető kriptopénzekről, most pedig felsoroljuk azokat a hasznos információforrásokat és alkalmazásokat, amelyeket érdemes használnunk, ha sikeresek kívánunk lenni ezen a területen.","shortLead":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető...","id":"201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174801-adf9-4f75-a5f8-6c95bbd806ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","timestamp":"2019. október. 20. 15:53","title":"Lenne \"kriptospekuláns\"? Adunk egy eszközkészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt mondta, akkor jön csak le, ha találkozhat Boris Johnsonnal. Végül a rendőrök hozták le.\r

\r

","shortLead":"Azt mondta, akkor jön csak le, ha találkozhat Boris Johnsonnal. Végül a rendőrök hozták le.\r

\r

","id":"20191018_Egy_Boris_Johnsonnak_oltozott_klimaaktivista_felmaszott_a_felalvanyozott_Big_Benre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37adab65-a198-4dee-8f6a-26255ec23307","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Egy_Boris_Johnsonnak_oltozott_klimaaktivista_felmaszott_a_felalvanyozott_Big_Benre","timestamp":"2019. október. 18. 21:03","title":"Egy Boris Johnsonnak öltözött klímaaktivista felmászott a felállványozott Big Benre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","shortLead":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","id":"20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b55e35d-1afc-458d-b9f8-4ff760324a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. október. 20. 15:34","title":"Tisza Istvánra nevezné át a Szabó Ervin Könyvtárat a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó Akihito császár legidősebb fia.","shortLead":"Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között uralkodó...","id":"20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a5b18-1a6c-4d4b-b34e-3b414f2a41c7","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Parbeszed_a_sinto_vallassal__kedden_lesz_Naruhito_koronazasi_ceremoniaja","timestamp":"2019. október. 20. 16:32","title":"Párbeszéd a sintó vallással - kedden lesz Naruhito koronázási ceremóniája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többévi folyamatos csökkenést követően tavaly valamelyest emelkedett az öngyilkosságok száma itthon. A fordulat hátterében elsősorban a legidősebb korcsoportok tagjai körében megugrott önpusztító akciók állnak. ","shortLead":"Többévi folyamatos csökkenést követően tavaly valamelyest emelkedett az öngyilkosságok száma itthon. A fordulat...","id":"201942_ongyilkossagi_jarvany_egyre_kevesbe_nagyvarosi_deviancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df39ee58-9d8d-4574-ba08-746eea6166d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e852209-7014-4a37-ac44-c95348e70eee","keywords":null,"link":"/360/201942_ongyilkossagi_jarvany_egyre_kevesbe_nagyvarosi_deviancia","timestamp":"2019. október. 19. 12:30","title":"Öngyilkossági járvány: egyre kevésbé nagyvárosi deviancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","id":"20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc485d70-5e6e-4c2c-8997-8a1584404894","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","timestamp":"2019. október. 18. 21:31","title":"Balog Zoltán: Az ellenzék jobb, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"Vértessy Péter","category":"tudomany","description":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció előtt azonban sok akadály van.","shortLead":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció...","id":"20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2b990a-6d92-4f54-9ba3-c5841705fa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","timestamp":"2019. október. 20. 17:30","title":"Digitális országutak: mi legyen a jó öreg sofőrökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]