[{"available":true,"c_guid":"467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt eltöltünk. Egy magyar találmánynak köszönhetően ezt az időt mostantól egy kicsit jobban is kihasználhatjuk.","shortLead":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt...","id":"20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857bcee9-eb58-470e-87ad-8bb387e006a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 20. 14:00","title":"Kipróbáltuk a magyar okostükröt: szebbé nem tesz, de picit okosabbá igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn nyílik meg a közönség előtt.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn...","id":"20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c95b76-7254-40d5-96cb-3f25759ed95c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","timestamp":"2019. október. 20. 17:35","title":"Hétfőn újra nyílik a New York-i Modern Művészetek Múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Mol leány vette a nevére az újabb egykori Olajterv-cégeket. Korábban több hasonló tranzakciója is volt az olajipari vállalatnak.","shortLead":"Egy Mol leány vette a nevére az újabb egykori Olajterv-cégeket. Korábban több hasonló tranzakciója is volt az olajipari...","id":"201942_otindustries_gaztervezobol_aramtermelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0d1f-ecba-4368-9a88-398f80e8a44d","keywords":null,"link":"/360/201942_otindustries_gaztervezobol_aramtermelo","timestamp":"2019. október. 20. 11:00","title":"Napenergiában erősít a MOL, Paksról várja a megtérülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus Kásler Miklósra nézve, írja a Népszava.\r

\r

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik a Brexit-történet; vizsgálja az Európai Bizottság, szabályosan támogatja-e a Samsung gödi beruházását a magyar kormány. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik...","id":"20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a2d937-d29d-4358-8bda-82e09c485778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","timestamp":"2019. október. 20. 07:00","title":"És akkor Karácsony mély sóhajjal belenézett a főváros kasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai kutatók. Ilyenkor a terhesség megszakadása olyan egyértelmű jelek nélkül történik, mint a vérzés vagy a görcsölés.","shortLead":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai...","id":"20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7da6c-4e97-4478-b9d9-1cc1a404162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","timestamp":"2019. október. 19. 14:03","title":"Drámai hatását mutatták ki a légszennyezettségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59393428-d037-44e5-b176-3067a8977272","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen előre törtek Svájcban a zöld pártok: a két környezetvédő tömörülésre, a Zöld Pártra és a Zöld Liberálisokra a választók húsz százaléka voksolt. Az élen a bevándorlásellenes Svájci Néppárt végzett, amely 3 százalékponttal visszaesve 26 százalékot kapott.","shortLead":"Jelentősen előre törtek Svájcban a zöld pártok: a két környezetvédő tömörülésre, a Zöld Pártra és a Zöld Liberálisokra...","id":"20191020_A_svajci_valasztason_is_beindult_a_zold_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59393428-d037-44e5-b176-3067a8977272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e4decf-5bea-4c83-ae6f-deddab6ecfde","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_A_svajci_valasztason_is_beindult_a_zold_hullam","timestamp":"2019. október. 20. 19:40","title":"A svájci választáson is beindult a zöld hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","shortLead":"Nem azért, hogy emberek ne haljanak meg fölöslegesen, hanem mert a jól működő gazdasághoz egészséges társadalom kell.","id":"20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4205ad-5eb8-46a7-8990-d238d7e363e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Allamtitkar_9_ev_Fideszkormanyzas_utan_Intezkedesekre_van_szukseg_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:40","title":"Államtitkár 9 év Fidesz-kormányzás után: Intézkedésekre van szükség az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]