[{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai törvények nem teszik lehetővé, hogy a civilek használják azt a radartechnológiát, amit a Google belepakolt új telefonjaiba.","shortLead":"Az indiai törvények nem teszik lehetővé, hogy a civilek használják azt a radartechnológiát, amit a Google belepakolt új...","id":"20191024_google_pixel_4_okostelefon_google_pixel_4_xl_erintes_nelkuli_vezerles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fad85d-89b3-4ed4-8a44-004274a9f89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_okostelefon_google_pixel_4_xl_erintes_nelkuli_vezerles","timestamp":"2019. október. 24. 10:03","title":"Olyan radartechnológia van a Google új telefonjaiban, hogy Indiában piacra sem dobhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 28 fok is lehet.","shortLead":"Akár 28 fok is lehet.","id":"20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b46e0-c423-4ce3-8d6b-0e42a4aad596","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","timestamp":"2019. október. 24. 05:11","title":"Még kitart a nyárias meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","shortLead":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","id":"20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32a1d2d-8ccc-4d44-adc2-4887f7e002c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","timestamp":"2019. október. 23. 19:49","title":"Dulakodás volt a Zeneakadémiánál, egy DK-st elvitt a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát. Egy szlovák viszonteladónak köszönhetően most nemcsak a pontos dátum szivároghatott ki, de az is, hogy mennyibe kerül majd a konzol.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát...","id":"20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a19edfa-9731-481c-8a34-e75065f6d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","timestamp":"2019. október. 22. 20:03","title":"Kiszivárgott, mikor jön a PlayStation 5, és az is, mennyibe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után az egyik képviselőt kórházba szállították.","shortLead":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után...","id":"20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1405ee4c-0688-4183-9800-b445a6fc489e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","timestamp":"2019. október. 23. 22:18","title":"Zúzódásokat szenvedett a kórházba szállított DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felhúzták magukat a járdán hagyott eszközökön.","shortLead":"Felhúzták magukat a járdán hagyott eszközökön.","id":"20191022_praga_csehorszag_elektromos_roller_lime","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f8dad2-1bfe-421e-95bd-6922a8200439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_praga_csehorszag_elektromos_roller_lime","timestamp":"2019. október. 22. 13:10","title":"Prága is beintett az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam lesz a vevő, egy magyar közvetítő cég üti nyélbe az üzletet. A török páncélozott harci járműveket egy olyan kör készül behozni az országba, amelybe Orbán Viktor családja is bejáratos.","shortLead":"Törökországból kerülnek katonai eszközök hamarosan Magyarországra. A HVG értesülése szerint nem közvetlenül az állam...","id":"20191022_Orbankozeli_cegen_keresztul_veszunk_harci_jarmuveket_a_haboruzo_torokoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596bcf84-bc2b-443b-9082-f0d2118279b2","keywords":null,"link":"/360/20191022_Orbankozeli_cegen_keresztul_veszunk_harci_jarmuveket_a_haboruzo_torokoktol","timestamp":"2019. október. 22. 13:00","title":"Orbán-közeli cégen keresztül veszünk harci járműveket a háborúzó Erdoganéktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan dokumentált eset.","shortLead":"Alaposan dokumentált eset.","id":"20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe9b601-a5c3-45d8-9ef0-750160eef47e","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","timestamp":"2019. október. 24. 10:16","title":"Az a kínos pillanat, mikor Meghan Markle megölelné azt, aki meghajol előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]