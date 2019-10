Mi az a Watchmen? A Watchmen egy 12 kötetes képregény volt 1986-87-ben, amelyben a korabeli hidegháborús szorongásokat dolgozták fel. A képregény alapjaiban értelmezte újra a szuperhősök klasszikus koncepcióját is azzal, hogy szereplőinek egy kivételével nem volt igazi szuperereje. Ezek az álruhás igazságosztók az Őrzők, azaz a Watchmen, akik a rendőrség munkáját segítették, illetve a kormány alkalmazásában álltak. A figurák bukott, kiábrándult, cinikus karakterek, akik becsaphatóak, és nem tudják megakadályozni az emberiségre leselkedő katasztrófát. A képregény pedig folyamatosan tematizálja az önbíráskodás kérdéseit is. A sztori egy alternatív valóságban, 1985-ben kezdődik, amikor a világ a közelgő atomháború fenyegetésében él. Az álruhás igazságosztók aranykora lejárt: míg a múltban ünnepelt hősök voltak, mostanra törvény tiltja a működésüket. A cselekmény egyenesen egy rejtélyes gyilkossággal indul, amelynek áldozata pont az egyik hajdani Őrző, azaz egy Watchman. Alan Moore és Dave Gibbons képregényéből 2009-ben készült filmfeldolgozás. Az HBO most indult sorozata a képregény sztorijához képest 30 évvel később folytatja a történetet. Az egykori Őrzők közül felbukkan benne néhány, de a történet már egy önálló szálon, új főszereplőkkel indul el.