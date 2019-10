Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvileg decemberben megnyílik a kilátó, ahova lifttel is fel lehet majd menni. ","shortLead":"Elvileg decemberben megnyílik a kilátó, ahova lifttel is fel lehet majd menni. ","id":"20191022_Kilatopont_lesz_a_Belvarosi_Plebaniatemplom_tornyaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93f5298-2a75-4a48-a5b0-bf392ec820de","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Kilatopont_lesz_a_Belvarosi_Plebaniatemplom_tornyaiban","timestamp":"2019. október. 22. 21:36","title":"Kilátópont lesz a Belvárosi Plébániatemplom tornyaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben. Az ügyletet lezártként emlegetik, de valójában ez sem igaz.","shortLead":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben...","id":"20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34ecf14-7c4b-434a-bd7f-575c2d6ca641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","timestamp":"2019. október. 23. 10:57","title":"Az ár, az időtartam, és a cél sem stimmel a magyar kormány trieszti kikötővásárlásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","shortLead":"Bede Zsolt belemarhatott az egyik DK-s képviselőnő mellébe.","id":"20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e595e231-9b7f-411f-901f-c2bf197bae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32a1d2d-8ccc-4d44-adc2-4887f7e002c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Dulakodas_volt_a_Zeneakademianal_egy_DKst_elvitt_a_mento","timestamp":"2019. október. 23. 19:49","title":"Dulakodás volt a Zeneakadémiánál, egy DK-st elvitt a mentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fc2e60-4210-40f8-a692-8e04d5a45618","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ősz, akkor Budapest Auto Show. Ha kvíz, akkor pedig nyeremények. Mindezt összeadva: ha néhány nem túl bonyolult kérdésre helyesen válaszol, akkor akár ingyen is meglátogathatja a legújabb autókat felvonultató budapesti kiállítást.","shortLead":"Ha ősz, akkor Budapest Auto Show. Ha kvíz, akkor pedig nyeremények. Mindezt összeadva: ha néhány nem túl bonyolult...","id":"20191023_uj_autok_kviz_budapest_auto_show_bpas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58fc2e60-4210-40f8-a692-8e04d5a45618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c827c093-5a9c-458c-9ffc-a9d7f7ad85fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_uj_autok_kviz_budapest_auto_show_bpas_2019","timestamp":"2019. október. 23. 12:00","title":"Kvíz: Töltse ki, és kiderül, mennyire ismeri az új autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","shortLead":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","id":"20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c0cd5-f1a7-457c-8866-38206a3dd24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 22. 16:53","title":"Boris Johnson most előrehozott választással fenyegeti a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy dobásra készül az Amazon.","shortLead":"Nagy dobásra készül az Amazon.","id":"20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61490bdb-bb0d-4e94-80af-3aa6582201af","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","timestamp":"2019. október. 22. 16:57","title":"A Trónok harcából igazolhat át A Gyűrűk Ura-sorozat főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]