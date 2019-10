Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6edc003-5942-4721-acc3-9603f9cb93eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több hajó is útra kelt a Sió-csatornán, kihasználva a Sió-zsilip rövid ideig tartó nyitását, hogy eljusson a Dunáról a Balatonba, illetve a Balatonról a Dunára a vízszintszabályozó műtárgyak átépítése miatt kezdődő mintegy két éves közlekedési zárlat előtt.","shortLead":"Több hajó is útra kelt a Sió-csatornán, kihasználva a Sió-zsilip rövid ideig tartó nyitását, hogy eljusson a Dunáról...","id":"20191022_A_Balaton_vizevel_egyutt_egy_uszalyt_is_leeresztenek_a_Siocsatornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6edc003-5942-4721-acc3-9603f9cb93eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9e1c20-4d2c-4252-a22e-a9f78d03f763","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_Balaton_vizevel_egyutt_egy_uszalyt_is_leeresztenek_a_Siocsatornan","timestamp":"2019. október. 22. 20:15","title":"A Balaton vizével együtt egy uszályt is leeresztenek a Sió-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét a műanyag teheti ki. Uniós kampány indul azért, hogy a vásárlók előnyben részesítsék a környezettudatos készülékgyártókat.","shortLead":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét...","id":"20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75c8d1-15ea-40e9-a5e7-d79bd0dce6ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","timestamp":"2019. október. 22. 19:03","title":"Tudja, milyen műanyag van a telefonjában? Igazán odafigyelhetne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról beszélt, miért veszítette el a fővárost a Fidesz október 13-án. Kiderült, hogy ma már úgy érzi, Göncz Árpád köztársasági elnökké választása talán nem volt jó ötlet, egyébként pedig Biszku Béla “egy utolsó, mocskos gyilkos.”","shortLead":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról...","id":"20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b820e7d-20fa-4657-a154-f5b229fedbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","timestamp":"2019. október. 22. 21:20","title":"Kövér: Sajtószabadság van, nagyobb is, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármestert a beszéde után csíptük el.\r

