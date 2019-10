Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is megtrollkodták.","shortLead":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is...","id":"20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954f43b-ab06-4b6c-8796-de146f936cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 19:39","title":"“Orbán = Borkai” – a Zeneakadémia előtt akciózott a DK, aztán megjött Bede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58850b44-71eb-41e1-bb89-68d8db73556e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Október 23-a alkalmából, rendhagyó módon szerdán indítjuk a doku360 nevű sorozatunk következő filmjét. Dér András többrészes portréfilmet készített Antall Józsefről. A második rész első epizódjából kiderül, hogyan élte túl történészként a kommunizmus időszakát és hogyan figyelték meg a későbbi miniszterelnököt. ","shortLead":"Október 23-a alkalmából, rendhagyó módon szerdán indítjuk a doku360 nevű sorozatunk következő filmjét. Dér András...","id":"20191023_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_elso_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58850b44-71eb-41e1-bb89-68d8db73556e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8abc42-5387-4442-b864-a751a7b91c4b","keywords":null,"link":"/360/20191023_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_elso_epizod","timestamp":"2019. október. 23. 19:00","title":"Doku360: Antall József kibekkelte a kommunizmust, de építette a saját lehetőségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8039172a-4353-470f-95a3-43d6f32ce65a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A dm-ben kapható bébiételeket akár blokk nélkül is visszaveszik.","shortLead":"A dm-ben kapható bébiételeket akár blokk nélkül is visszaveszik.","id":"20191025_foliadarabka_dm_csirkehusos_bebietel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8039172a-4353-470f-95a3-43d6f32ce65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebca87-cecb-4fbe-aaa8-db42ced22750","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_foliadarabka_dm_csirkehusos_bebietel","timestamp":"2019. október. 25. 08:37","title":"Vigyázat, fóliadarabkák kerülhettek ebbe a bébiételbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamenti Házbizottsághoz és a rendőrséghez is fordul Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hétfői akciója után, mert szerinte fizikai erőszak érte, amikor kormánypárti képviselők kicsavarták a kezéből a táblákat. Az ellenzéki politikus azt is el akarja érni, hogy Kövér Lászlót is megbüntessék az Országgyűlés tekintélyének rongálása miatt. Igazát videó is bizonyítja. ","shortLead":"A parlamenti Házbizottsághoz és a rendőrséghez is fordul Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hétfői...","id":"20191025_hadhazy_akos_kover_laszlo_tablas_akcio_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f464168d-0be4-476c-a071-e48ddd4ca88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_hadhazy_akos_kover_laszlo_tablas_akcio_parlament","timestamp":"2019. október. 25. 13:42","title":"Házbizottság, feljelentés: Hadházy ellentámadásba lendül a parlamenti akciója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","shortLead":"A kamasz Adrénaline fontos szereplője lesz az új képregénynek. Többek szerint hasonlít Greta Thunbergre.","id":"20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0cdf7-2131-492b-abdf-80a2bc1d0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f2ef4-e97b-412e-9940-ae96d8aad149","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_asterix_obelix_kepregeny_adrenaline","timestamp":"2019. október. 25. 10:30","title":"60 év után új főhőst kap az Asterix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban már az Exynos 990-es processzor ül majd a Samsung csúcsmobiljában, amiről azt ígérik, köröket ver majd az idei fejlesztésre.","shortLead":"2020-ban már az Exynos 990-es processzor ül majd a Samsung csúcsmobiljában, amiről azt ígérik, köröket ver majd az idei...","id":"20191024_samsung_exynos_990_processzor_galaxy_s11_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73678d51-fb0f-44df-a82d-80a510aabc05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_exynos_990_processzor_galaxy_s11_okostelefon","timestamp":"2019. október. 24. 17:03","title":"Megjött a Samsung új processzora, ami a Galaxy S11-ben dolgozik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó MX-30 típusjelzésű újdonságára már le lehet adni az első előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó MX-30 típusjelzésű újdonságára már le lehet adni az első előrendeléseket. ","id":"20191024_99_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_elektromos_mazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6b2507-1531-4061-8c59-efb510d3b771","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_99_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_elektromos_mazda","timestamp":"2019. október. 24. 09:21","title":"9,9 millió forinttól indul itthon az első elektromos Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c907946-c463-4ad2-bfd2-d4539438ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel közelebb hozzák a világ híreit a felhasználókhoz. Az újdonság külön ikont kap a telefonos applikációban, és úgy működik majd, mint egy hírolvasó.","shortLead":"Pénteken bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel közelebb hozzák a világ híreit a felhasználókhoz. Az újdonság...","id":"20191025_facebook_news_hirek_ful_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c907946-c463-4ad2-bfd2-d4539438ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d46ac-3344-45e3-a483-ea274131cdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_hirek_ful_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 12:33","title":"Itt a Facebook nagy bejelentése: külön fület kapnak a hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]