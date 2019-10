Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából egymillióan tüntettek békésen Chilében radikális reforomokat követelve.","shortLead":"Nagyjából egymillióan tüntettek békésen Chilében radikális reforomokat követelve.","id":"20191026_Millioan_tuntettek_Chileben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7ff19-d9b4-44c6-84d7-93d968ac4aba","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Millioan_tuntettek_Chileben","timestamp":"2019. október. 26. 08:39","title":"Millióan tüntettek Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","shortLead":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","id":"20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc27007d-6c12-4ece-9f97-5244a9da99bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","timestamp":"2019. október. 25. 16:14","title":"Már nem is annyira ritkák a ritka betegségek, 300 millióan szenvednek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírcsatorna élesítette a BBC News egy speciális változatát, hogy ott is olvasni lehessen a híreket, ahol letiltja őket a helyi kormányzat.","shortLead":"A hírcsatorna élesítette a BBC News egy speciális változatát, hogy ott is olvasni lehessen a híreket, ahol letiltja...","id":"20191025_bbc_sotet_web_tor_halozat_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2f55e-ae8d-43b0-b3e4-5d2a345b1814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102787cd-063b-4dfd-9a02-999db74fb950","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_bbc_sotet_web_tor_halozat_cenzura","timestamp":"2019. október. 25. 18:03","title":"A sötét weben jelent meg a BBC, így játszanák ki a cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","shortLead":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","id":"20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77f048-791d-47cc-82b7-5f5c65b5d230","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","timestamp":"2019. október. 27. 13:03","title":"Átláthatatlanabbá tenné Zugló ügyeit Horváth Csaba polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szombattól korlátozzák a járművek sebességét, kötelezővé teszik a felszereléseket, és azt is meghatározzák, hol lehet közlekedni a rollerekkel.","shortLead":"Szombattól korlátozzák a járművek sebességét, kötelezővé teszik a felszereléseket, és azt is meghatározzák, hol lehet...","id":"20191025_franciaorszag_kresz_elektromos_roller_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceee3fe-69da-4c0e-b7fd-51a74822698f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_franciaorszag_kresz_elektromos_roller_szabalyozas","timestamp":"2019. október. 25. 16:48","title":"Befenyítik az elektromos rollerek használóit Franciaországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","shortLead":"A negyvennapos munkabeszüntetés az elmúlt ötven év leghosszabb autóipari sztrájkja volt.","id":"20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54496664-3e14-4b57-8543-bce1096c508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f5b497-051f-4c54-96d5-8271d7a1f225","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Befejeztek_a_sztrajkot_a_General_Motors_dolgozoi","timestamp":"2019. október. 26. 18:49","title":"Befejezték a sztrájkot a General Motors dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő megkérte a minisztereket, hogy mondjanak le.","shortLead":"Az államfő megkérte a minisztereket, hogy mondjanak le.","id":"20191026_Jelentosen_atalakitjak_a_kormanyt_Chileben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169a774c-56a6-415a-8819-5b08620e3a97","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Jelentosen_atalakitjak_a_kormanyt_Chileben","timestamp":"2019. október. 26. 18:33","title":"Jelentősen átalakítják a kormányt Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosóráját nem bonyolult használni, de egy apró trükkel még egyszerűbbé tehető a vezérlése.","shortLead":"Az Apple okosóráját nem bonyolult használni, de egy apró trükkel még egyszerűbbé tehető a vezérlése.","id":"20191025_apple_watch_racsnezet_listanezet_korona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bdd636-3ffc-4a2c-a203-0df39362cfd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_apple_watch_racsnezet_listanezet_korona","timestamp":"2019. október. 25. 17:03","title":"Ezzel a kis trükkel kezesebbé teheti az Apple Watchot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]