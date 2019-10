Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első esetnél hatan ültek egy autóban, amikor a szántóföldre csúsztak. A másodiknál két teherautó karambolozott.","shortLead":"Az első esetnél hatan ültek egy autóban, amikor a szántóföldre csúsztak. A másodiknál két teherautó karambolozott.","id":"20191029_Egymas_utan_ket_baleset_is_tortent_Biatorbagynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d35b231-22a2-4dca-a3ca-203f17fa1aff","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Egymas_utan_ket_baleset_is_tortent_Biatorbagynal","timestamp":"2019. október. 29. 11:55","title":"Egymás után két baleset is történt Biatorbágynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sok böngésző már nem támogatja, akadnak még Flash-tartalmakat használó weboldalak, amelyek a keresésben feljöhetnek. A Google úgy döntött, ideje kiirtani őket.","shortLead":"Bár sok böngésző már nem támogatja, akadnak még Flash-tartalmakat használó weboldalak, amelyek a keresésben...","id":"20191029_google_flash_kereses_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c7ff2-4b40-4920-8eba-7a2d7319d241","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_google_flash_kereses_bongeszo","timestamp":"2019. október. 29. 17:03","title":"A Google beütött még egy szöget a Flash koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal igen vitatható munkásságú elnöke lesz. ","shortLead":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó...","id":"20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4bd91c-3c8f-4b3f-a08d-71ffb5a7ebd0","keywords":null,"link":"/360/20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","timestamp":"2019. október. 30. 13:00","title":"Handó Tünde felfelé bukik, a bíróságok fellélegezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","shortLead":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elektromos robogón tartott hazafelé egy vacsoráról, amikor megfújatták vele a szondát. Azt nem érti, a sajtó honnan tud erről.","shortLead":"Egy elektromos robogón tartott hazafelé egy vacsoráról, amikor megfújatták vele a szondát. Azt nem érti, a sajtó honnan...","id":"20191029_Szalai_Adamot_ittas_vezetessel_fogtak_meg_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1894e9dd-c38b-4ea5-b8f3-32b1b6e30480","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Szalai_Adamot_ittas_vezetessel_fogtak_meg_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 29. 08:13","title":"Szalai Ádámot ittas vezetéssel fogták meg a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a7d0d2-7b0a-412b-93b1-cc5112e7bd9f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mi kell ahhoz, hogy valaki elindítson egy fiatalokat megszólító, lendületes start-upot? Csányi Péter, a Vates társalapítója Angliában végzett, vállalkozói karrierjét mégis Magyarországon indította el. Haza lehet jönni cikksorozatunkban azt nézzük meg, hogy mennyi igaz a külföldön tanuló fiatalok körében hirdetett tündérmeséből, mely szerint hazájukat elhagyva az ígéret földje vár rájuk. Egyben adódik a kérdés: érdemes-e visszatérni?\r

","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy valaki elindítson egy fiatalokat megszólító, lendületes start-upot? Csányi Péter, a Vates...","id":"20191029_Haza_lehet_jonni_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a7d0d2-7b0a-412b-93b1-cc5112e7bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d1801b-064a-4bd4-8f7a-1080bcbdd2c8","keywords":null,"link":"/360/20191029_Haza_lehet_jonni_london","timestamp":"2019. október. 29. 13:00","title":"Haza lehet jönni? – A londoni pánikrohamoktól a pólón árult költőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most csokorba szedték az önkormányzati voksolás igazán furcsa történéseit. ","shortLead":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most...","id":"20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f3e6c-226e-45d2-a3e6-6cf2b5b4343a","keywords":null,"link":"/360/20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Pálffy Ilona beájulna: Hányan férnek be egyszerre egy szavazófülkébe? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a621b7bb-b35f-4b44-b18c-e875ec1b8c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos biztos örülni fog, hogy bejelzett nálunk a schengeni információs rendszer. ","shortLead":"A tulajdonos biztos örülni fog, hogy bejelzett nálunk a schengeni információs rendszer. ","id":"20191029_Portugaliabol_jutott_el_idaig_ez_a_lopott_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a621b7bb-b35f-4b44-b18c-e875ec1b8c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d49df-6c77-43bb-9cb5-d0c929caeddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Portugaliabol_jutott_el_idaig_ez_a_lopott_BMW","timestamp":"2019. október. 29. 10:29","title":"Portugáliából jutott el hazánkig ez a lopott BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]