[{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","shortLead":"Két ellenzéki javaslatot is elkaszáltak már a bizottságokban. ","id":"20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b37c20-9a45-4c0a-9903-efd054e471fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_noi_egeszsegugyi_termekek_afacsokkentes_lmp_mszp_javaslat","timestamp":"2019. október. 30. 14:28","title":"Nem szavazta meg a női egészségügyi termékek áfacsökkentését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét, A nevem Dolemite-ot. Jobban járunk, ha az utóbbit tesszük.","shortLead":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét...","id":"20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ccd666-c205-4d63-b851-50fac78094c8","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","timestamp":"2019. október. 29. 20:00","title":"Pocakos, béna kungfumester sétapálcával: Eddie Murphy visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50834dca-0c4e-476e-b672-0a58d199086d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz részt kértek a House of Dragonsból.","shortLead":"Tíz részt kértek a House of Dragonsból.","id":"20191030_A_Tronok_harca_vilagaban_jatszodo_sorozatot_rendelt_be_az_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50834dca-0c4e-476e-b672-0a58d199086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735bcb10-f3fc-4ad2-9b30-2dfdaf6ffefa","keywords":null,"link":"/kultura/20191030_A_Tronok_harca_vilagaban_jatszodo_sorozatot_rendelt_be_az_HBO","timestamp":"2019. október. 30. 07:07","title":"A Trónok harca világában játszódó sorozatot rendelt be az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?\r

","shortLead":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...","id":"samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9e381e-d551-4dd8-a552-53989a466af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","timestamp":"2019. október. 30. 07:30","title":"A pénznél is többet ér a feltöltött telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","id":"20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af9c81-bea2-4a8e-8073-acdd5d6dac63","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","timestamp":"2019. október. 29. 08:55","title":"Hadházy: Aki ellenzékiként lop, annak nem kezét, hanem a péniszét kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet.","id":"20191030_tatar_juhar_kecskefuz_rezgo_nyar_az_ev_faja_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7448f1c7-c949-44e6-93eb-38c9253a14f1","keywords":null,"link":"/elet/20191030_tatar_juhar_kecskefuz_rezgo_nyar_az_ev_faja_szavazas","timestamp":"2019. október. 30. 14:59","title":"Tatár juhar, kecskefűz vagy rezgő nyár? Megint lehet szavazni az év fájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást, az egyik ilyen a korrupció elleni harc. ","shortLead":"A Momentum elnöke szigorú feltételekkel megy bele abba, hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogassák az összefogást...","id":"20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a5148c-4987-49b2-a4b0-84cfcbc2592e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fekete_gyor_andras_lackner_csaba_interju","timestamp":"2019. október. 30. 12:14","title":"Fekete-Győr András: Harcolni kell a Lackner Csaba-félékkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában az orosz elnöknek? Németh András és Gergely Márton videóban elemezik a Putyin-látogatás hátterét.","shortLead":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában...","id":"20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36953f14-0872-4a3d-a359-40da7b4ce597","keywords":null,"link":"/360/20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","timestamp":"2019. október. 30. 07:00","title":"Putyinnak csak addig fontos Magyarország, amíg az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]