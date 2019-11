Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d346dec0-a5c8-48d3-a147-077ce3856e82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.","shortLead":"A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.","id":"20191031_elektromos_auto_litiumion_akkumulator_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d346dec0-a5c8-48d3-a147-077ce3856e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc38864-938c-49fe-81ef-994cfd33bdd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_elektromos_auto_litiumion_akkumulator_toltes","timestamp":"2019. október. 31. 17:05","title":"10 perc alatt feltölthető aksit fejlesztettek elektromos autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

\r

","shortLead":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

\r

","id":"20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d1c7cb-809e-4543-b775-7a13b2ea1993","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","timestamp":"2019. október. 30. 15:29","title":"Így vonult be Putyin Budapestre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy a neveltetésük, az életkörülményeik határozzák-e meg.","shortLead":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy...","id":"201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc79b24-3cd6-474f-93df-21742187ab49","keywords":null,"link":"/360/201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","timestamp":"2019. október. 31. 13:00","title":"Váratlanul kiderült, hogy a gének is befolyásolják, ki megy el jobb munkahelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25e7bb2-a844-4a31-b8cc-7dcd8e80d132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilóta és utasa is meghalt a floridai Ocalában történt repülőgép-szerencsétlenségben. Az SUV vezetője viszont megúszta.","shortLead":"A pilóta és utasa is meghalt a floridai Ocalában történt repülőgép-szerencsétlenségben. Az SUV vezetője viszont...","id":"20191101_Autoba_csapodott_egy_repulogep_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25e7bb2-a844-4a31-b8cc-7dcd8e80d132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03de7eec-ff4e-48ff-92b5-ab4338b98cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Autoba_csapodott_egy_repulogep_Floridaban","timestamp":"2019. november. 01. 09:17","title":"\"Hagyják el a gépet!\" - üvöltötte a légi irányító, mielőtt autóba csapódott egy repülőgép Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f827f63-b186-45bf-aa4d-5e174d26d36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De még kivár a találkozóval a miniszterelnök.","shortLead":"De még kivár a találkozóval a miniszterelnök.","id":"20191031_Orban_Megkaptam_Karacsony_levelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f827f63-b186-45bf-aa4d-5e174d26d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceeebb8-17ee-4628-a5c2-6f0853363078","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Orban_Megkaptam_Karacsony_levelet","timestamp":"2019. október. 31. 13:26","title":"Orbán: Megkaptam Karácsony levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős mércét alkalmaz az ellenzéki pártok és az ajánlási csalásokat elkövetőkkel szemben. A Fidesz által megszállt intézmények nem a dolgukat végzik, hanem politikai megrendelést hajtanak végre – írta Szél Bernadett.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem tudott eredményeket felmutatni a kamupártok elszámolásánál, és a rendőrség is kettős...","id":"20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4b3fa3-0f70-4f52-9261-781ca78fb4db","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_szel_bernadett_momentum_nav_razzia","timestamp":"2019. október. 30. 17:10","title":"Szél Bernadett Putyin módszereit emlegeti a NAV momentumos razziája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08e741c-0180-4294-80e6-56ba61f433ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem sok meglepetést hagy a november 5-i bemutatójára: nemcsak azt mutatták meg, hogyan néz ki a telefonjuk, hanem azt is, milyen képeket lő a 108 megapixeles, 5x optikai zoomra képes kamerája.","shortLead":"A Xiaomi nem sok meglepetést hagy a november 5-i bemutatójára: nemcsak azt mutatták meg, hogyan néz ki a telefonjuk...","id":"20191030_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_kamera_zoom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d08e741c-0180-4294-80e6-56ba61f433ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463267e9-cfab-4ea8-91b9-0995e8bfccc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_kamera_zoom","timestamp":"2019. október. 30. 17:03","title":"Erre képes a Xiaomi 108 megapixeles kamerája – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","shortLead":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","id":"20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583b32b3-6ff4-4737-b991-7cea686c653a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","timestamp":"2019. október. 30. 21:48","title":"Meghalt a mellette ülő lánya, a bíróság a „feldolgozhatatlan veszteség” miatt nem küldte börtönbe az asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]