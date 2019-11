Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a836579-90f2-472b-ba2e-a60946483d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább folytatódtak a kormányellenes tüntetések a dél-amerikai országban. ","shortLead":"Tovább folytatódtak a kormányellenes tüntetések a dél-amerikai országban. ","id":"20191101_Nem_nyugszanak_a_kedelyek_Chileben__kepeken_az_ujabb_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a836579-90f2-472b-ba2e-a60946483d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d27b21e-d5ae-4fc2-bb0a-1dab6e6a08e1","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Nem_nyugszanak_a_kedelyek_Chileben__kepeken_az_ujabb_tuntetes","timestamp":"2019. november. 01. 20:17","title":"Nem nyugszanak a kedélyek Chilében - képeken az újabb tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e4797-a049-4ec2-b1e3-841ba5315121","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két újabb gekkófélét fedeztek fel amerikai kutatók a Galápagos-szigeteken.



","shortLead":"Két újabb gekkófélét fedeztek fel amerikai kutatók a Galápagos-szigeteken.



","id":"20191101_Uj_gyikfajt_fedeztek_fel_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862e4797-a049-4ec2-b1e3-841ba5315121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d70543-bd7b-41b8-b4b0-a733ce8dc2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Uj_gyikfajt_fedeztek_fel_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2019. november. 01. 14:45","title":"Szuper aranyos ballábú gekkók? - mindig szolgál újabb csodákkal a Galápagos-szigetvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","shortLead":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","id":"20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fd19e-d5fe-4721-a575-eb0350969a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 01. 12:47","title":"Dugó, dugó hátán – óriási a forgalom az autópályákon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f26c14-dc1c-4735-9306-0e200726f5da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyik magyar tanítványát kitette, az olasz úszója magától hagyta ott.\r

","shortLead":"Egyik magyar tanítványát kitette, az olasz úszója magától hagyta ott.\r

","id":"20191102_shane_tusup_ilaria_cusinato_foldhazi_david_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f26c14-dc1c-4735-9306-0e200726f5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeab02e-fa15-4d5d-82dc-913a79dd900f","keywords":null,"link":"/sport/20191102_shane_tusup_ilaria_cusinato_foldhazi_david_uszas","timestamp":"2019. november. 02. 17:09","title":"Szétszakadt Shane Tusup új csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","shortLead":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","id":"20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024de715-643f-4ec5-8e90-bdd7e23a0f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 02. 09:49","title":"Egyre menőbb a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","shortLead":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","id":"20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dd8b2-0e84-4633-87b5-6ce816234b59","keywords":null,"link":"/sport/20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","timestamp":"2019. november. 02. 17:40","title":"Djokovic-Shapovalov-döntő lesz a Párizsi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","shortLead":"A katolikus egyházfő halottak napja alkalmából celebrált misét.","id":"20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170d54-0bd4-49a2-bfce-5f90b9079b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Katakombaban_misezett_Ferenc_papa","timestamp":"2019. november. 02. 19:44","title":"Katakombában misézett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]