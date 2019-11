Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumnál azt mondják, a zuglói közbeszerzés szabályos volt.","shortLead":"A Momentumnál azt mondják, a zuglói közbeszerzés szabályos volt.","id":"20191106_Zugloi_parkoloautomatak_Vizsgaljak_hogy_mivel_lehetne_feloldani_az_erkolcsi_aggalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33464be-3eee-40fc-8ffc-1dd317f96d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Zugloi_parkoloautomatak_Vizsgaljak_hogy_mivel_lehetne_feloldani_az_erkolcsi_aggalyokat","timestamp":"2019. november. 06. 21:59","title":"Zuglói parkolóautomaták: Vizsgálják, hogy mivel lehetne feloldani az erkölcsi aggályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69abc7f9-ca3e-46b9-bd4c-c10d645465cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Innováció Házának is otthont adna a város, ha Budapestnek nem kell.","shortLead":"A Magyar Innováció Házának is otthont adna a város, ha Budapestnek nem kell.","id":"20191107_debrecen_atletika_vb_magyar_innovacio_haza_kozgyules_papp_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69abc7f9-ca3e-46b9-bd4c-c10d645465cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76b7ba4-c139-4250-a8b8-1664982db040","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_debrecen_atletika_vb_magyar_innovacio_haza_kozgyules_papp_laszlo","timestamp":"2019. november. 07. 14:19","title":"Debrecen lecsapna az atlétikai vb-re ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változik a pótlás a metróvonalon a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén.","shortLead":"Változik a pótlás a metróvonalon a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén.","id":"20191106_garancialis_javitas_ujpest_kozpont_lehel_ter_3as_metro_potlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e2a023-bacd-4924-bb27-ed1772385362","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_garancialis_javitas_ujpest_kozpont_lehel_ter_3as_metro_potlas","timestamp":"2019. november. 06. 19:23","title":"Javítani kell a 3-as metrót a nemrég felújított szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit elgázolta a vonat, a család elmondása szerint az intézmény nem értesítette őket. ","shortLead":"A férfit elgázolta a vonat, a család elmondása szerint az intézmény nem értesítette őket. ","id":"20191107_Fokusz_halaleset_vonatgazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a52026-2a0e-40f5-845f-10ac94fe73b5","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Fokusz_halaleset_vonatgazolas","timestamp":"2019. november. 07. 19:05","title":"Egy héttel később tudta meg a család, hogy meghalt a pszichiátriai otthonban élő hozzátartozójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","shortLead":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","id":"201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e635-24c6-4177-8fff-24ab5253d37e","keywords":null,"link":"/360/201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","timestamp":"2019. november. 08. 15:30","title":"Új céget gründoltak a NER-ben milliárdokat szerző ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért annyi kritika az amerikai sajtóban, mint David Cornsteint, aki a bírálatokról, a Közép-európai Egyetem sorsáról, az Orbán Viktorral és a kormánnyal való kapcsolatáról, Oroszország és Kína nyomulásáról beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért annyi kritika az amerikai sajtóban, mint David Cornsteint, aki...","id":"201945__david_cornstein_amerikai_nagykovet__aketoldalu_kapcsolatokrol_orbanrol_trumprol__a_magandiplomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fe4d01-714a-40e2-b966-804f416bd8e1","keywords":null,"link":"/360/201945__david_cornstein_amerikai_nagykovet__aketoldalu_kapcsolatokrol_orbanrol_trumprol__a_magandiplomata","timestamp":"2019. november. 07. 06:30","title":"Amerikai nagykövet: a magyar tárgyalásoktól bevérzett a gyomorfekélyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint a most megjelent Death Stranding. A 2016 óta készülő játék olyan lett, amilyennek az első előzetesek alapján tűnt: szürreális, sokszor érthetetlen és semmihez nem fogható.","shortLead":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint...","id":"20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727d86e-af1f-4cc6-86e3-db431fb10b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","timestamp":"2019. november. 08. 14:30","title":"Az év legjobban várt játéka nem is játék, hanem egy kérdezz-felelek, rengeteg futással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyáron a jelöltté válását próbálták megakadályozni, októberi választási győzelme óta a követeléseikkel próbálják maguk alá gyűrni Ferencváros új, független polgármesterét az ellenzék képviselő-testületbe jutott pártjai. Baranyi Krisztina az egyik legkomolyabb csörtére éppen egykori, előválasztáson legyőzött momentumos riválisával, Jancsó Andreával kényszerül. ","shortLead":"Nyáron a jelöltté válását próbálták megakadályozni, októberi választási győzelme óta a követeléseikkel próbálják maguk...","id":"20191107_baranyi_krisztina_ferencvaros_mszp_jancso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a08364-8579-4438-8baf-5b44fef6799c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_baranyi_krisztina_ferencvaros_mszp_jancso","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Támogatói benyújtották a számlát Baranyi Krisztinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]