[{"available":true,"c_guid":"8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török elnök látogatása ellen.","shortLead":"Gajda Péter fogadta Emine Erdogant a kerület egyik óvodájában. Mindeközben az ellenzék nagy része tiltakozott a török...","id":"20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c53fba7-4687-4c42-9518-c162d9b4de42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73064-a540-4e06-9eec-8f9b94883b9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_felesegevel_pozolt_a_szocialista_politikus","timestamp":"2019. november. 07. 15:29","title":"Erdogan feleségével látogatott óvodásokat Kispest MSZP-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt Testről és lélekről Európai Filmdíjat érő főszerepe óta most először láthatjuk mozifilmben Borbély Alexandrát. A Katona József Színház művésze dörzsölt prostituáltként tűnik fel a Drakulics elvtárs című szocialista vámpíros vígjátékban, ahol viccet mesél Bödőcs Tibor füle hallatára, és van közös jelenete élettársával, Nagy Ervinnel is. A 33 éves színésznő azt is elmesélte, hogyan jutott az idegösszeomlás szélére egy cseh film forgatásán, illetve miért akadt ki teljesen a Jokeren.","shortLead":"Az Oscar-jelölt Testről és lélekről Európai Filmdíjat érő főszerepe óta most először láthatjuk mozifilmben Borbély...","id":"20191106_Borbely_Alexandra_interj_Drakulics_elvtars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a75644-edec-4eeb-a8b3-a4b97e44d69b","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Borbely_Alexandra_interj_Drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 06. 20:02","title":"Borbély Alexandra: Húsz percig azt gondoltam, most lesz vége a karrieremnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt sérültje van az esetnek.","shortLead":"Öt sérültje van az esetnek.","id":"20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e773d71a-7088-4d71-bb0c-57813f4a7ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","timestamp":"2019. november. 07. 10:52","title":"Előadás közben szakadt le a mennyezet London egyik színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már kitalálták, hogyan lehet egyszerűbbé tenni a folyamatot.","shortLead":"Jelenleg minden keresésnél gépelnünk kell, ha a Windows 10 beépített keresőjét akarjuk használni, de a fejlesztők már...","id":"20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b27d2e4-8c48-4d86-8ab8-986a5bad4e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_microsoft_windows_10_gyorskereses_gombok_cimkek","timestamp":"2019. november. 06. 20:03","title":"Bekerül pár új gyorsgomb a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","id":"20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614107e-7d48-48a6-a0b0-ea0c11c8fd6c","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","timestamp":"2019. november. 07. 08:00","title":"Radar360: Jön Erdogan, megvan Várhelyi posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191107_borus_ido_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ae8c98-5747-4ac9-b5d5-bfda39a78da7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_borus_ido_csutortok","timestamp":"2019. november. 07. 05:14","title":"Borongós időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e431c7ef-ad8c-49a1-864e-deeca889111f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai rapper, T.I. tanulságos témát vetett fel egy podcast vendégeként, amikor büszkén mesélte, hogy a 18 éves lányát minden évben elviszi nőgyógyászhoz a születésnapján, hogy az ellenőrizze, ép-e a szűzhártyája.","shortLead":"Az amerikai rapper, T.I. tanulságos témát vetett fel egy podcast vendégeként, amikor büszkén mesélte, hogy a 18 éves...","id":"20191107_Mi_koze_egy_apanak_a_lanya_szuzhartyajahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e431c7ef-ad8c-49a1-864e-deeca889111f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3f21ba-97a0-46f9-bdf4-5054e8d268fb","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Mi_koze_egy_apanak_a_lanya_szuzhartyajahoz","timestamp":"2019. november. 07. 09:02","title":"Mi köze egy apának a lánya szűzhártyájához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]