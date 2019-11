Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt polgármester is letette az esküt. Nem jutottak be, így csak érkezéskor és távozáskor fújolták és dobálták Borkai Zsoltot. A Fideszből kilépett polgármester ma délután 4-kor benyújtja lemondását.","shortLead":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt...","id":"20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5089fa-1cff-4d0e-9f91-abf830ea0d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","timestamp":"2019. november. 08. 07:17","title":"\"Az Adria pornósztárja felveszi a mandátumot\" - videónk a botrányos győri közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"HVG","category":"360","description":"\"Csak\" 5600-zal csökkent tavaly Magyarország lélekszáma a KSH szerint, s ma már ott tartunk, hogy ez kisebb szenzációnak tekinthető. Ám ez nem jelenti a születések és a halálozások száma közti különbség csökkenését.","shortLead":"\"Csak\" 5600-zal csökkent tavaly Magyarország lélekszáma a KSH szerint, s ma már ott tartunk, hogy ez kisebb...","id":"201945_merseklodonepessegfogyas_kincstari_optimizmus_vagy_tobb_bevandorlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba990c6-73a2-48f9-9217-e913c29576f8","keywords":null,"link":"/360/201945_merseklodonepessegfogyas_kincstari_optimizmus_vagy_tobb_bevandorlo","timestamp":"2019. november. 08. 16:00","title":"Bevándorlók, hazatelepülők és határon túliak fékezik a népességfogyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","shortLead":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","id":"20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deca4ae5-ea4f-4cb3-9154-b1cf1bd5347d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 07. 21:56","title":"Tíz százalékos minimálbér-emelést kérnek a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként megválasztott, majd függetlenné avanzsált polgármester szerdai lemondása miatt még érdekesebbnek ígérkezik, mint ahogy várható volt. Vajon hogy csinálja végig az ünnepi ceremóniát a törölközőt végül csak bedobó városvezető? Tudósítóink a helyszínen lesznek, kövesse velünk az eseményeket! ","shortLead":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként...","id":"20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db95977-d68e-44c0-809d-988420c0f5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 12:15","title":"Összeül a győri közgyűlés, Borkai beharangozott lemondása mindent átírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266e417f-b252-4064-bc91-ff089434105a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül már a második embert fertőzte meg egy olyan parazita, ami eddig csak a szarvasmarhák szemét támadta meg.","shortLead":"Rövid időn belül már a második embert fertőzte meg egy olyan parazita, ami eddig csak a szarvasmarhák szemét támadta...","id":"20191107_parazita_nagy_legelolegy_fonalfereg_fertozes_szembetegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266e417f-b252-4064-bc91-ff089434105a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172064ea-837d-4c70-a171-dcd065d56871","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_parazita_nagy_legelolegy_fonalfereg_fertozes_szembetegseg","timestamp":"2019. november. 07. 19:03","title":"Négy lárvát találtak a nő szemében, az orvosok a paraziták elterjedésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is megmarad az információ.","shortLead":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is...","id":"20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cba4199-ea96-4ae2-adcd-a4a5ed12696d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","timestamp":"2019. november. 08. 22:03","title":"DVD? Pendrive? Felejtse el, a Microsoft üveglapja sokkal jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Adidas szerint a mintája a határok elmosódását szimbolizálja.","shortLead":"Az Adidas szerint a mintája a határok elmosódását szimbolizálja.","id":"20191107_Bemutattak_Uniforiat_az_Eb_hivatalos_labdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3b93bd-ad37-4fda-b6b6-72faee522da9","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Bemutattak_Uniforiat_az_Eb_hivatalos_labdajat","timestamp":"2019. november. 07. 13:41","title":"Bemutatták az Uniforiát, az Eb hivatalos labdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]