[{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Noha péntek éjfélkor véget ért a Lufthansa légiutas-kísérőinek 48 órás sztrájkja, szombaton még több járattörlésre és késésre kell számítaniuk az utasoknak - közölte a légitársaság szóvivője.","shortLead":"Noha péntek éjfélkor véget ért a Lufthansa légiutas-kísérőinek 48 órás sztrájkja, szombaton még több járattörlésre és...","id":"20191109_Hiaba_van_vege_a_sztrajknak_azert_meg_erhetik_kellemetlensegek_ha_Lufthansaval_utazna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2006b-0530-494b-b8ad-bfd3642cfbe5","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Hiaba_van_vege_a_sztrajknak_azert_meg_erhetik_kellemetlensegek_ha_Lufthansaval_utazna","timestamp":"2019. november. 09. 08:14","title":"Hiába van vége a sztrájknak, azért még érhetik kellemetlenségek, ha Lufthansával utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi kedvence, ha más fajtába tartozna.","shortLead":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi...","id":"20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962bc162-f000-45ca-93e7-6f5cad94771a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 09. 14:03","title":"Ez a program egyetlen kattintással új állatot varázsol a házi kedvencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló területrészét - tájékoztatta az MTI-t Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese.","shortLead":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló...","id":"20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e054f4-9481-49ad-be2c-ccb66d1fa947","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 09. 12:45","title":"Újra vannak vadon élő bölények Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is megmarad az információ.","shortLead":"Hosszú évek óta fejleszti a Microsoft azt a különleges üveglapot, amelyen a szakemberek szerint évszázadokig is...","id":"20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8bb2cf-0d21-4bd8-aaa7-cf8bf0939622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cba4199-ea96-4ae2-adcd-a4a5ed12696d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_microsoft_project_silica_adattarolas_superman","timestamp":"2019. november. 08. 22:03","title":"DVD? Pendrive? Felejtse el, a Microsoft üveglapja sokkal jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","id":"20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b073eb-dec8-41f0-8d95-a160cd25f4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","timestamp":"2019. november. 10. 15:46","title":"Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191110_chrome_frissites_biztonsagi_res_foldonkivuli_elet_keresese_voyager_2_adatok_szexoldalak_adatszivargas_erdogan_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65c373-b8c6-428b-a3ab-6cdf3e6eaf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_chrome_frissites_biztonsagi_res_foldonkivuli_elet_keresese_voyager_2_adatok_szexoldalak_adatszivargas_erdogan_memek","timestamp":"2019. november. 10. 12:03","title":"Ez történt: a Google megüzente, hogy mindenki frissítse a Chrome-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időzített bombának nevezte az országot. ","shortLead":"Időzített bombának nevezte az országot. ","id":"20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec0509-6aa6-4c71-9f0d-a2210ab7b6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","timestamp":"2019. november. 08. 18:58","title":"Macronnak sikerült Bosznia-Hercegovina lelkébe gázolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","shortLead":"Az áruházlánc visszahívja a gyorsfagyasztott terméket.","id":"20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f22349-2ffd-45d8-b543-f9ba7e4c634c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd3e02a-f3e7-4692-aa48-b4f935ed0d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191110_femforgacs_lidl_leveles_teszta_visszahivas_nebih","timestamp":"2019. november. 10. 09:47","title":"Fémforgács lehet a Lidl leveles tésztájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]