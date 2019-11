Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","shortLead":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","id":"20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d86ce78-9910-452f-aec5-22b1442bc017","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","timestamp":"2019. november. 10. 17:12","title":"Esős, változékony idővel fordulunk be november közepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben az esetben nyilvánvalóan fel lenne háborodva” – írták. ","shortLead":"„A helyzet pont olyan, mintha Orbán Viktor ügyvédjét, Bajkai Istvánt bízná meg átvilágítással a kormány – a DK ebben...","id":"20191109_Kiakadt_a_Momentum_a_Czegledymegbizatasoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc9e90a-6123-4b77-b27d-e929f81d8224","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Kiakadt_a_Momentum_a_Czegledymegbizatasoktol","timestamp":"2019. november. 09. 12:24","title":"Kiakadt a Momentum a Czeglédy-megbizatásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

","shortLead":"Jászberényben söpört a legutóbb hajszállal élen végzett jobbikos. Szekszárdon mindkét megtámadott körzetet megerősödve...","id":"20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5845e-6ab9-463e-b93f-6c204ec2aded","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","timestamp":"2019. november. 10. 19:58","title":"Megismételt választások: jelentősen erősödő ellenzék, visszaeső Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]