Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","shortLead":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","id":"20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aa4472-2c7d-4eb7-be57-cd4d7922af95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","timestamp":"2019. november. 11. 11:55","title":"A lakosság nem akarja, a város viszont ismét megpróbálja megépíteni a kikötőt Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","shortLead":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismételték meg a választást Nyéstán, megint autókkal hordták az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes 4 hengeres turbómotorja. ","shortLead":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes...","id":"20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e84b61-fd03-46e5-8f3c-02e4132c7cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","timestamp":"2019. november. 11. 07:59","title":"21 millió forinttól indul a rekorderős motorral szerelt új kecskeméti Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","shortLead":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","id":"20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf0271-96dc-478f-9d66-783f4d0b20cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","timestamp":"2019. november. 10. 21:43","title":"Kigyulladt egy ukrán 737-es egyik futóműve Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában. „A tranzakció révén a Mol megerősíti pozícióját az újrahasznosításra épülő műanyag termékek piacán, valamint erősíti autóipari beszállító pozícióját is” – írja közleményében a magyar olajmulti.","shortLead":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában...","id":"20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2aed10-d3d1-412b-87ae-a8e8c509e33c","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","timestamp":"2019. november. 11. 15:21","title":"Német céget vásárolt a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is hazavitte, ahogy korábban Demszky Gábor is, a szerszámoskamrába rakta.","shortLead":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is...","id":"20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0944b110-98c3-4f95-ac7e-029d994fd448","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","timestamp":"2019. november. 11. 08:29","title":"Tarlós: Követtem el hibákat a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e874574-59a0-4dac-a774-93775c719afd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kínos műszaki baki miatt 25 percre elnémult a koncertje elején az Omega a pénteki Aréna-bulin. Kártérítési pert fontolgatnak.","shortLead":"Nagyon kínos műszaki baki miatt 25 percre elnémult a koncertje elején az Omega a pénteki Aréna-bulin. Kártérítési pert...","id":"20191111_Megvan_miert_nemult_el_az_Omega_az_Arenakoncerten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e874574-59a0-4dac-a774-93775c719afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc8678-3c80-4cc1-a74f-75b46fbf6dc2","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Megvan_miert_nemult_el_az_Omega_az_Arenakoncerten","timestamp":"2019. november. 11. 09:59","title":"Megvan, miért némult el az Omega az Aréna-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]