Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk fejlődése a bizalom vagy a bizalmatlanság irányába fog megindulni?","shortLead":"Viszonyunk a világhoz és önmagunkhoz az első pár életévünkben alapozódik meg. Mi határozza meg, hogy személyiségünk...","id":"20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc18cc90-6dfd-4bce-b0a8-bef251be27fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07458be-2cf5-4c0a-8614-1d78287277c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191112_Ilyenek_vagyunk_ha_babakorunkban_kialakult_bennunk_az_osbizalom_Es_ha_nem","timestamp":"2019. november. 12. 08:15","title":"Ilyenek vagyunk, ha babakorunkban kialakult bennünk az ősbizalom. És ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4c36f8-b8ea-4981-b0ca-6982b3e86637","c_author":"Hont András - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Finoman szólva is furcsán zajlott le október 13-án a választás Komló egyik körzetében, így az egykori bányászközpontban vasárnap több mint 1200-an ismét szavazhatnak. Ettől pedig még akár a polgármesteri verseny is fordulhat.","shortLead":"Finoman szólva is furcsán zajlott le október 13-án a választás Komló egyik körzetében, így az egykori bányászközpontban...","id":"20191110_A_23_ezres_Komlo_maris_polgarmestert_valthat_a_mai_szavazason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4c36f8-b8ea-4981-b0ca-6982b3e86637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459c49-0aa9-499f-92fc-0b4aa1c398fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_A_23_ezres_Komlo_maris_polgarmestert_valthat_a_mai_szavazason","timestamp":"2019. november. 10. 10:30","title":"Csak egy kis segítség? - Komlón ismét választanak, és ettől minden borulhat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnököt lehazaárulózta a házelnök a rádióban, Horn fia válaszul Kövér MSZMP-s múltját firtatta.","shortLead":"A volt miniszterelnököt lehazaárulózta a házelnök a rádióban, Horn fia válaszul Kövér MSZMP-s múltját firtatta.","id":"20191111_Horn_Gyula_fia_nekiment_Kover_Laszlonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceca773-82a2-4245-9f2f-d6888be8dd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Horn_Gyula_fia_nekiment_Kover_Laszlonak","timestamp":"2019. november. 11. 17:19","title":"Horn Gyula fia nekiment Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","shortLead":"Csak a boltok karácsonyi kínálata emlékeztet a közelgő télre.","id":"20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d86ce78-9910-452f-aec5-22b1442bc017","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Esos_valtozekony_idovel_fordulunk_be_november_kozepere","timestamp":"2019. november. 10. 17:12","title":"Esős, változékony idővel fordulunk be november közepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt. hétfőn.","shortLead":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt...","id":"20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc46c1-602e-4aba-a842-f70309a32a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","timestamp":"2019. november. 11. 18:01","title":"Egyszerre érkezik a novemberi extrapénz a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi, megismételt önkormányzati választás az ellenzék erősödését hozta. Komlón 31 szavazat döntött végül a polgármesteri címtől, míg az eredetileg jobbikos jászberényi jelölt 14 szavazatos előnyből egy hónap alatt több ezreset csinált. Hadházy Ákos szerint vége a mutyiknak Szekszárdon. ","shortLead":"A vasárnapi, megismételt önkormányzati választás az ellenzék erősödését hozta. Komlón 31 szavazat döntött végül...","id":"20191110_Hatalmas_ellenzeki_siker_Jaszberenyben_visszaeses_de_polgarmesteri_cim_Komlon_erosodott_ellenzek_Szekszardon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213313dc-ee0b-40d3-9ad4-5406a0b166c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Hatalmas_ellenzeki_siker_Jaszberenyben_visszaeses_de_polgarmesteri_cim_Komlon_erosodott_ellenzek_Szekszardon","timestamp":"2019. november. 10. 21:20","title":"Hatalmas ellenzéki siker Jászberényben, visszaesés, de fideszes polgármesteri cím Komlón, erősödő ellenzék Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió külügyminiszterei elfogadták hétfőn a Törökország elleni lehetséges szankciók keretét válaszul a Földközi-tenger keleti térségében végzett és az EU által jogellenesnek tartott próbafúrásokra.","shortLead":"Az Európai Unió külügyminiszterei elfogadták hétfőn a Törökország elleni lehetséges szankciók keretét válaszul...","id":"20191111_A_EU_szankcios_keretet_fogadott_el_Torokorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a5b274-eee9-48ae-bb11-70e51da5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_A_EU_szankcios_keretet_fogadott_el_Torokorszag_ellen","timestamp":"2019. november. 11. 16:37","title":"A EU szankciós keretet fogadott el Törökország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]