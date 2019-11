Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb1c35a-3541-4f68-a30b-141065c26805","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A történelemben először állt elő az a helyzet, hogy van, amiről a fiatalabb generációk többet tudnak, mint az idősebbek. A digitális világ különösen a nyugdíjasoknak idegen. Érdemes hát megfordítani a tanulás-tanítás szereplőit: tanítsák a gyerekek a nagyikat! Ezt célozza egy most indult országos program.","shortLead":"A történelemben először állt elő az a helyzet, hogy van, amiről a fiatalabb generációk többet tudnak, mint...","id":"20191111_nyugdijas_internet_digitalis_irastudas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb1c35a-3541-4f68-a30b-141065c26805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24399cce-2255-4272-8d3b-17439383ac8a","keywords":null,"link":"/elet/20191111_nyugdijas_internet_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. november. 11. 18:00","title":"A nagyi is tudni akarja, mi az a Tinder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó szocialisták nyertek ismét, de feljött a konzervatív Néppárt Spanyolországban, ami patthelyzetet eredményezett. Megerősödött a bevándorlásellenes szélsőjobb is, amely erő ellenében baloldali összefogást sürget a baloldal.\r

\r

","shortLead":"A kormányzó szocialisták nyertek ismét, de feljött a konzervatív Néppárt Spanyolországban, ami patthelyzetet...","id":"20191111_Patthelyzet_Spanyolorszagban_miutan_megerosodott_a_valasztason_a_jobboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2de703-f71b-4719-8536-cee9fd0d3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114d8ee-3705-42b8-97c2-7da73883b302","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Patthelyzet_Spanyolorszagban_miutan_megerosodott_a_valasztason_a_jobboldal","timestamp":"2019. november. 11. 05:44","title":"Patthelyzet Spanyolországban, miután megerősödött a választáson a jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","id":"20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b073eb-dec8-41f0-8d95-a160cd25f4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","timestamp":"2019. november. 10. 15:46","title":"Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eső némileg javított a átlagon.","shortLead":"Az eső némileg javított a átlagon.","id":"20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3727ecd6-fe99-43c7-8064-a517653b4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378c15d7-0d54-4cee-9c70-9c8ccdaba241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Az_atlagosnal_gyengebb_a_cukorrepa_termes","timestamp":"2019. november. 11. 07:25","title":"Az átlagosnál gyengébb a cukorrépa termés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig van olyan patika, ahol kapni lehet. Pedig az újszülöttek számára létfontosságú a K-vitamin.","shortLead":"Alig van olyan patika, ahol kapni lehet. Pedig az újszülöttek számára létfontosságú a K-vitamin.","id":"20191112_Orszagos_hiany_van_Kvitaminbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978f55a-0e39-4e1b-b26c-f218bdd89fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Orszagos_hiany_van_Kvitaminbol","timestamp":"2019. november. 12. 12:55","title":"Országos hiány van K-vitaminból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati választást.","shortLead":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati...","id":"20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66da8-6f27-4ac1-b54f-f3f8f582e099","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","timestamp":"2019. november. 11. 12:12","title":"Eredményt hirdettek Nyéstán, ahol autóval vitték a szavazókat a megismételt választáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok megelőzésével, az ivartalanítás támogatásával lehet a legelfogadhatóbb módon csökkenteni.”","shortLead":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok...","id":"20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f416a9b7-24e9-4da9-8054-6d52035df12d","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 09:11","title":"100 millióból ivartalanítja a kóbor kutyákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","shortLead":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","id":"20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222fe43-f78a-4383-830e-59e414abe0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","timestamp":"2019. november. 11. 18:50","title":"Mozart egyik kéziratát árverezik el Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]