Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere telefon beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel.","shortLead":"A XII. kerület polgármestere telefon beszélt Karácsony Gergely főpolgármesterrel.","id":"20191112_Pokorni_egyeztetne_a_normafai_fakivagasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb54b0-6fc5-4693-87fc-f47e0845aef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Pokorni_egyeztetne_a_normafai_fakivagasokrol","timestamp":"2019. november. 12. 10:38","title":"Pokorni már egyeztet Karácsonnyal a normafai fakivágásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e7bd46-2b51-4498-ae38-fff48ea4334c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alfred Hitchcock kedvenc színésznőjének a karrierje és az élete is váratlanul ért véget. ","shortLead":"Alfred Hitchcock kedvenc színésznőjének a karrierje és az élete is váratlanul ért véget. ","id":"20191112_90_eves_lenne_Grace_Kelly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e7bd46-2b51-4498-ae38-fff48ea4334c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603d5550-3113-4cba-9a23-79e08379341a","keywords":null,"link":"/elet/20191112_90_eves_lenne_Grace_Kelly","timestamp":"2019. november. 12. 08:55","title":"90 éves lenne Grace Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb hitelkeretet, mint felesége, hogy az asszony hitelbesorolása sokkal jobb volt, mint az övé.","shortLead":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb...","id":"20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7b821-f9a6-422e-9a5c-e59044975bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","timestamp":"2019. november. 10. 14:34","title":"Szexizmussal vádolják az egyik amerikai nagybank adósbesorolási algoritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","shortLead":"Nagy a forgalom az M0-s autóúton, ahol korábban baleset nehezítette a haladást.","id":"20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebffaa-5dcd-4709-8bad-18b1cce469da","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tovabbra_is_nehezkes_a_kozlekedes_az_M0on_feloraval_no_a_menetido","timestamp":"2019. november. 11. 12:17","title":"Továbbra is nehézkes a közlekedés az M0-son, fél órával nő a menetidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli a szervezet ideiglenes regionális igazgatója.","shortLead":"A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre adhat választ, mint a diabétesz - véli...","id":"20191111_who_tanc_enekles_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf460a2-9f96-44f6-a318-6635917e6c58","keywords":null,"link":"/elet/20191111_who_tanc_enekles_betegseg","timestamp":"2019. november. 11. 21:21","title":"WHO: A tánc és az éneklés javíthatja az emlékezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","shortLead":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","id":"20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0293de8-5312-42b3-8758-ff195a47eea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","timestamp":"2019. november. 12. 11:44","title":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy mit jelent a létszámstop az egészségügyben, de nem jött válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata szétszedte a Surface Pro X-et (is), és meglepő eredményről számolhattak be.","shortLead":"Úgy tűnik, a Microsoft megfogadja a kritikákat, amelyek eszközei javíthatóságával kapcsolatosak. Az iFixit csapata...","id":"20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02ea225-134e-446e-87b3-7f103e392690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8969b1-9db6-41e5-b8ba-673900b93688","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_microsoft_surface_pro_x_tablet_ifixit_teardown_javithatosag","timestamp":"2019. november. 12. 11:03","title":"Szétszedték a Microsoft erőgépét, és meglepődtek, mit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azonosították a THC-tartalmú folyadékok egyik összetevőjét, amely méreg lehet a szervezet számára.","shortLead":"A kutatók azonosították a THC-tartalmú folyadékok egyik összetevőjét, amely méreg lehet a szervezet számára.","id":"20191111_elektromos_cigaretta_e_cigi_e_vitamin_acetat_mereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae05d205-8e59-476e-8a97-ca104979be92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elektromos_cigaretta_e_cigi_e_vitamin_acetat_mereg","timestamp":"2019. november. 11. 10:03","title":"Rájöhettek, miért lett sok e-cigarettázó tüdőbeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]