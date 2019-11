Az orosz Olvi olajtársaság egyik egysége szokatlan akciót hirdetett: ingyen adta a benzint azoknak, akik bikiniben érkeznek hozzájuk.

A szamarai töltőállomás forgalma fel is lendült – egy korábbi cikkben be is mutatták ezt –, a Boredpanda azonban most arról írt, hogy a férfiak is elkezdték kihasználni a pontatlan felhívást, és tömegével rohamozták meg a benzinkutat.

Még több képet találhat a Boredpanda cikkében.

