Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","shortLead":"Új vizekre evezett, de továbbra is igen aktív Matolcsy György unokatestvére. ","id":"201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c788-4368-401e-a45a-bfdca5f7be80","keywords":null,"link":"/360/201946_bankonzult_invest_bukottbankarbol_befekteto","timestamp":"2019. november. 15. 12:00","title":"Matolcsy unokatestvére bukott bankárból befektető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","shortLead":"A német gazdaság most megúszta a recessziót, de a korábban az egyik húzóerőnek számító autóipar nehéz helyzetben van.","id":"20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9d50-a6cb-427b-ad69-3a752635c419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e3b6-1e2a-4503-919b-c3a12131229e","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Leepitest_es_a_beruhazasok_befagyasztasat_tervezi_a_Mercedes","timestamp":"2019. november. 14. 12:40","title":"Leépítést és a beruházások befagyasztását tervezi a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","shortLead":"Keddtől csütörtökig ellenőrzik a téli felszerelést a közutakon. Mellény legyen!","id":"20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c497e6-1594-4b10-a064-53f9cf2684c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7f0acf-b1fa-475b-b3b2-e990ce4b712c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Ellenorizze_a_teli_gumijat_mielott_a_rendor_teszi","timestamp":"2019. november. 15. 08:34","title":"Ellenőrizze a téli gumiját, mielőtt a rendőr teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","shortLead":"Gazdasági elemzőket lepipáló kommentár a kormánypárttól.","id":"20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0518f35-ff06-4255-a47f-d4961db10016","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_Fidesznek_tenyleg_mindenrol_az_jut_eszebe_Gyurcsany","timestamp":"2019. november. 14. 12:29","title":"Itt a bizonyíték, hogy a Fidesznek tényleg mindenről az jut eszébe: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Döntött a helyi választási bizottság.","shortLead":"Döntött a helyi választási bizottság.","id":"20191115_Megvan_az_idopontja_a_gyori_polgarmestervalasztasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cd5f7a-7c19-4b7f-9766-b743327797d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Megvan_az_idopontja_a_gyori_polgarmestervalasztasnak","timestamp":"2019. november. 15. 16:24","title":"Január 26-án választják meg Győrben Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be pénteken a külügyminiszter arra hivatkozva, hogy a venezuelai képviselettel kapcsolatban álló személyek fenyegetést jelentenek az ország biztonságára.","shortLead":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be...","id":"20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7de8ae3-42fd-401f-918f-d3267ed22df5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","timestamp":"2019. november. 15. 21:38","title":"Bolívia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07124fc-49e8-462c-b716-0cb09fb31d1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világban egymás után jelennek meg olyan okostelefonok, amelyek ujjlenyomat-olvasója már a kijelzőbe van építve, az iPhone-nál még várat magára ez a jellemző. Lehet, hogy még az Apple Watch is megelőzi?","shortLead":"Miközben az androidos világban egymás után jelennek meg olyan okostelefonok, amelyek ujjlenyomat-olvasója már...","id":"20191114_apple_watch_szabadalom_oraszijba_epitett_antenna_touchid_a_kijelzoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f07124fc-49e8-462c-b716-0cb09fb31d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a795b3de-22be-41e2-8ea9-460c0e760bbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_watch_szabadalom_oraszijba_epitett_antenna_touchid_a_kijelzoben","timestamp":"2019. november. 14. 13:03","title":"Az Apple új ötlete: óraszíjba lehetne tenni a mobilantennát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","shortLead":"Kövér László szimplán mocsokgyáros, viszont ifjabb Horn úgy megvédte az apját, hogy az ellenségei se jobban.","id":"20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47be2db1-c840-4752-b42a-39a435db6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d07115-d1e6-48ab-a35e-629c4e9a82bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Revesz_Mikor_arulta_Horn_Gyula_a_hazat","timestamp":"2019. november. 14. 13:11","title":"Révész: Mikor árulta Horn Gyula a hazát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]