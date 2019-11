Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","id":"20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21fd74c-a8df-4e2d-8aaf-b7333c13239b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2019. november. 15. 12:05","title":"Izgalmasnak ígérkezik az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2a6bf7-5f67-489e-875f-a84525a7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az emberi szervezetnek vélhetően már nem túl kellemes, ha egymás után néhány padlógázas rajtot veszünk ezzel a közel 1 milliárd forintos sportkocsival.","shortLead":"Az emberi szervezetnek vélhetően már nem túl kellemes, ha egymás után néhány padlógázas rajtot veszünk ezzel a közel 1...","id":"20191117_ime_a_vilag_legjobban_gyorsulo_utcai_autoja_ami_a_teslakat_is_allva_hagyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a2a6bf7-5f67-489e-875f-a84525a7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82c8692-07c8-4c95-99e1-7c64845922bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_ime_a_vilag_legjobban_gyorsulo_utcai_autoja_ami_a_teslakat_is_allva_hagyja","timestamp":"2019. november. 17. 06:41","title":"Íme a világ legjobban gyorsuló utcai autója, ami a Teslákat is állva hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén 40 éves a HVG. Sorozatunkban a hetilap 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Idén 40 éves a HVG. Sorozatunkban a hetilap 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201946__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__otletbol_nincs_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55ce2be-6490-4387-8b00-88c83decf120","keywords":null,"link":"/360/201946__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__otletbol_nincs_hiany","timestamp":"2019. november. 16. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Orbán nem volt híve a közjogi rendszer teljes felforgatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","shortLead":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","id":"20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd8a2f1-583c-4b77-b8ba-fa648c4e578e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 15. 15:29","title":"Egy ittas nő kidöntötte a sebességmérő oszlopot Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Saját kertjében ásta el millióit a biatorbágyi drogkereskedő.\r

