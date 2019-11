Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","shortLead":"A kormány kedvenc cégei és nagy tőzsdei vállalatok kötvényeiből vásárolt be eddig az MNB.","id":"20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da8f0770-9fc9-4410-beeb-73a100a25034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fab610-0dcc-49e1-8c21-3420d8dc8636","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_Nyolc_cegre_hullott_eddig_a_jegybanki_penzeso","timestamp":"2019. november. 20. 08:32","title":"Nyolc cégre hullott eddig a jegybanki pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit, valakik érdekében, valaki ellen. És senki se akarjon többet tudni. De ez azért nem ennyire egyszerű.","shortLead":"De a színház inkább bezárkózott. Kedd reggel száraz, szűkszavú közleményt adtak ki. Meg kellett tenniük valamit...","id":"20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298e7afd-ce17-4a81-9409-483de484dfbb","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_Me_Too_berugta_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_ajtajat","timestamp":"2019. november. 19. 17:14","title":"A Me Too berúgta a Katona József Színház ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d669eb8-bc25-4fe9-ae52-00c59ab2e6a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapest Géczy Dávid és Szabó Stein Imre által rendezett imázsfilmje a londoni székhelyű Lovie Awardson.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapest Géczy Dávid és Szabó Stein Imre által rendezett imázsfilmje...","id":"20191119_Nemzetkozi_dijat_nyert_egy_Budapestrol_keszult_imazsfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d669eb8-bc25-4fe9-ae52-00c59ab2e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10d258-b2c0-4220-b1e0-657b7cde0540","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Nemzetkozi_dijat_nyert_egy_Budapestrol_keszult_imazsfilm","timestamp":"2019. november. 19. 09:20","title":"Nemzetközi díjat nyert egy fergeteges magyar imázsfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző árszegmensekben.","shortLead":"A népszerű benchmark-szolgáltatás, az AnTuTu elkészítette a legjobb ár-érték arányú telefonok rangsorolását, különböző...","id":"20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f2984-3fa3-48aa-8487-ce74b437fbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_antutu_lista_a_legjobb_ar_ertek_aranyu_androidos_telefonok","timestamp":"2019. november. 19. 17:03","title":"Ezek ma a legjobb androidos telefonok, amelyeket egy adott árkategóriában kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták csapnak össze a friss munkaerőpiaci igények által megkívánt rugalmassággal, tudatossággal és kommunikációs képességekkel. Közép- vagy felsővezetőként még nehezebbek a kihívások.","shortLead":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták...","id":"20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e7c343-eaa7-4465-92a8-0bfe1c959e83","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Hogyan segíthetik egymást a nők? Múltbéli minták a jövő munkahelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem várható, de a nap csak délelőtt süt ki helyenként. ","shortLead":"Eső nem várható, de a nap csak délelőtt süt ki helyenként. ","id":"20191119_Ma_is_borongos_oszi_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54daf6c5-b7b8-46c5-b1aa-22ee4e747a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Ma_is_borongos_oszi_napunk_lesz","timestamp":"2019. november. 19. 05:20","title":"Ma is borongós őszi napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok egyik problémája, amelyik épp ezen eszközök kis méretéből fakad.","shortLead":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok...","id":"20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941c1bc-6fab-4f02-993f-7dfe78dc41f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","timestamp":"2019. november. 19. 08:33","title":"Egyszerűen lehet érintőkijelzős laptop a telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig sikerül biztosítani, ezért a nőket sokkal inkább fenyegeti a vashiány. Közülük is különösen veszélyeztetett a következő öt csoport: a menstruáció megjelenése, azaz a menarche idején a fejlődésben lévő lányok, a várandós és szoptatós kismamák, a diétázók és a változókorú nők. Nekik fokozottan oda kell figyelniük a vasbevitelre, hogy elkerüljék a vashiány, vagy súlyosabb esetben a vashiányos vérszegénység kellemetlen tüneteit.","shortLead":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig...","id":"maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75854ff3-24bc-404d-8b3e-3c15c6580f4a","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 19. 07:30","title":"Vashiány? Íme az öt leginkább veszélyeztetett csoport!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]