[{"available":true,"c_guid":"b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","id":"20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366ce63-f869-4bde-8419-2b70308fd59f","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","timestamp":"2019. november. 19. 17:31","title":"Kigyulladt a télapó dolgozószobája, a sárbogárdi tűzoltók oltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szavazott kedden az Országgyűlés. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 tavaszán kezdheti meg élesben a munkát az a rendszer, amelytől a tervek szerint tízszer hatékonyabb lesz az amerikai posta.","shortLead":"A tervek szerint 2020 tavaszán kezdheti meg élesben a munkát az a rendszer, amelytől a tervek szerint tízszer...","id":"20191119_nvidia_usps_amerikai_posta_mesteresges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459d09a1-5fe0-4c50-93dc-ed97cc66ee9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_nvidia_usps_amerikai_posta_mesteresges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 19. 15:03","title":"A Magyar Postának is jól jönne a mesterséges intelligencia, amelytől 10x hatékonyabb lehet az amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idén, miután elmaradt a szokásos második őszi rendezvény, már nem számítottunk újabb Apple-rendezvényre, a cupertinói óriás december elejére egy „díjátadót” hirdetett.","shortLead":"Bár az idén, miután elmaradt a szokásos második őszi rendezvény, már nem számítottunk újabb Apple-rendezvényre...","id":"20191120_apple_rendezveny_2019_december_dijatado_app_store_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafd7d81-f680-46a4-872c-fd21c772d3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_apple_rendezveny_2019_december_dijatado_app_store_alkalmazasok","timestamp":"2019. november. 20. 11:03","title":"Csak a legjobbak: az Apple váratlanul bejelentett egy rendezvényt december elejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","shortLead":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","id":"20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f568c-030e-4862-a49a-778438142f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","timestamp":"2019. november. 19. 13:32","title":"Forradalmasíthatja a vécézést egy frissen kifejlesztett bevonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadd08f-71a4-41bb-9c47-76254798e520","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor vejének eliosbeli üzlettársa is közreműködött abban az üzletben, amellyel hongkongi kézbe került a pesti Belváros egy nagyon különleges épülete.","shortLead":"Orbán Viktor vejének eliosbeli üzlettársa is közreműködött abban az üzletben, amellyel hongkongi kézbe került a pesti...","id":"20191120_STNDL12_Ingatlan_Rakosibunker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcadd08f-71a4-41bb-9c47-76254798e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179bf2c-5a20-4a58-814f-5e135ce46b98","keywords":null,"link":"/360/20191120_STNDL12_Ingatlan_Rakosibunker","timestamp":"2019. november. 20. 14:01","title":"A hongkongiak már Rákosi atombunkerében vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját és foszfor-hidrogént (foszfint) mutattak ki a gázszivárgásokban.","shortLead":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid...","id":"20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4a9ca-a05d-45e0-a9a8-c264b20d179e","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","timestamp":"2019. november. 19. 13:39","title":"Nagyobb a baj a Mátrai Erőmű körül, mint elsőre gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","shortLead":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","id":"20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba56bcd-acc9-4ce0-91c5-f1d54c27625b","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","timestamp":"2019. november. 20. 12:26","title":"Megszólalt a volt focista, akit Borkai megzsarolásával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]