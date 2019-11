Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai moszkvai befektetői tanácskozáson.","shortLead":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz...","id":"20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a36c0-2b1c-496d-9203-acda37e9c593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","timestamp":"2019. november. 20. 19:13","title":"Putyin szerint az emberiség ismét a barlangban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a52304e-9458-4376-a345-8d9189b794d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gera Marinát az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára, Bergendy Péter Trezor című filmjét a legjobb tévéfilm díjára jelölte a Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia. A Nemzetközi Emmy díjátadója magyar idő szerint kedd hajnalban lesz. ","shortLead":"Gera Marinát az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára, Bergendy Péter Trezor című...","id":"20191121_Jovo_heten_ket_magyar_Emmydijert_is_drukkolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a52304e-9458-4376-a345-8d9189b794d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201bd7fe-126f-4595-a0b2-c3da9d467235","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Jovo_heten_ket_magyar_Emmydijert_is_drukkolhatunk","timestamp":"2019. november. 21. 11:45","title":"Jövő héten két magyar Emmy-díjért is drukkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén – elviekben – olyan sérülések is kezelhetők, melyek más esetben valószínűleg halállal végződnének.","shortLead":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén –...","id":"20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a453324b-f3d7-47d4-8699-57ddb4adb52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","timestamp":"2019. november. 22. 08:33","title":"Először történt olyan, hogy egy beteget hibernáltak műtét közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz heckerekre számítottak, rágcsálókra nem.","shortLead":"Orosz heckerekre számítottak, rágcsálókra nem.","id":"20191122_Leragtak_Esztorszagot_a_patkanyok_a_netrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00e0688-bc73-46d6-9222-8b9356453fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_Leragtak_Esztorszagot_a_patkanyok_a_netrol","timestamp":"2019. november. 22. 14:16","title":"Lerágták Észtországot a patkányok a netről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes relikviáit is elárverezik. Kalapács alá kerül egy kabrió és egy 28 millió forintról induló festmény is Munkácsy Mihálytól. ","shortLead":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes...","id":"20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b52d64-8b25-433c-a46b-9505035aff1e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","timestamp":"2019. november. 22. 14:17","title":"Karácsonyi árverésen adják el a Terminátor 3 forgatókönyvét és Andy Vajna kabrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az afrikai Eritrea lakosai csak a helyi döntéshozók jóváhagyásával kaphatnak SIM-kártyát – amin nincs mobilinternet.","shortLead":"Az afrikai Eritrea lakosai csak a helyi döntéshozók jóváhagyásával kaphatnak SIM-kártyát – amin nincs mobilinternet.","id":"20191120_sim_kartya_eritrea_penzfelvetel_bankautomata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514af448-3555-4e3b-8973-ba67d1235346","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sim_kartya_eritrea_penzfelvetel_bankautomata","timestamp":"2019. november. 20. 20:03","title":"Az ország, amely annyira szegény, hogy aranyként becsülik a SIM-kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb lesz.","shortLead":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb...","id":"20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b6d9f5-b113-470a-b152-787b130bea2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","timestamp":"2019. november. 22. 10:41","title":"„A KRESZ-ben nincs ledudálási és levillogási jog” – börtönt kockáztat, aki büntetőfékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére hivatkozva. Amikor a Fidesz maga használt és használ hasonló eszközöket, mint most az ellenzék, azt nem kifogásolja.","shortLead":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére...","id":"201947_kepviselok_rovid_porazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a57e7b-4315-432d-8c79-74ca8ed239e7","keywords":null,"link":"/360/201947_kepviselok_rovid_porazon","timestamp":"2019. november. 21. 11:00","title":"A Fidesz maga sem riadt vissza attól, amiért most rövid pórázon tartaná az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]