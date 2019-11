Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban maradt ráadással, Weöres Sándor Majomország című versének megzenésítésével. Az énekesnő szerint aktuálisabb, mint valaha.\r

\r

","shortLead":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban...","id":"20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a1443-2af6-4719-bc65-55790a6ab1ec","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","timestamp":"2019. november. 26. 09:00","title":"Koncz Zsuzsa: Egy frászt van messze Majomország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Törökországban megválasztott kurd polgármesterek menesztésével és akadémikusok üldözésével erősödik Tayyip Erdogan elnök önkénye, ami országa külpolitikájából is gúnyt űz.","shortLead":"A Törökországban megválasztott kurd polgármesterek menesztésével és akadémikusok üldözésével erősödik Tayyip Erdogan...","id":"201947__erdogan_amokfutasa__kurd_kartya__rajongoi_kor__sotet_ero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d503223-a446-44e9-bd66-058c847e21e8","keywords":null,"link":"/360/201947__erdogan_amokfutasa__kurd_kartya__rajongoi_kor__sotet_ero","timestamp":"2019. november. 24. 16:00","title":"Erdogan nem a török líra talpra állításával, hanem a kurdok elleni háborúval lett ismét népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örülnek a csillagászok, hogy a SpaceX műholdakat állít pályára, az eszközök ugyanis bezavarnak az észlelésekbe. Eddig 120 ment fel, Muskék ennél sokkal többel, 42 ezerrel terveznek.","shortLead":"Nem örülnek a csillagászok, hogy a SpaceX műholdakat állít pályára, az eszközök ugyanis bezavarnak az észlelésekbe...","id":"20191124_elon_musk_starlink_muhold_megfigyeles_decam_sotet_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7673bd-1679-4457-abff-8b0a87d52af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_elon_musk_starlink_muhold_megfigyeles_decam_sotet_energia","timestamp":"2019. november. 24. 15:03","title":"Kezdik komolyan idegesíteni a csillagászokat Elon Musk műholdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát.","shortLead":"A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát.","id":"20191125_pedagogusok_tanarok_tuntetes_zabrag_fizetes_magasabb_ber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967754c0-8b80-4f26-b25d-df4c01bcfe29","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_pedagogusok_tanarok_tuntetes_zabrag_fizetes_magasabb_ber","timestamp":"2019. november. 25. 17:03","title":"Több mint 20 ezer pedagógus tüntetett Zágrábban a rossz fizetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed81c0a-50ca-4baf-b3bf-11299b373764","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyobb lesz a fogyasztás, közben a kiskereskedelemben egyre nő a munkaerőhiány.\r

","shortLead":"Nagyobb lesz a fogyasztás, közben a kiskereskedelemben egyre nő a munkaerőhiány.\r

","id":"20191124_1200_milliard_forintot_kolthetnek_a_magyar_csaladok_a_karacsonyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aed81c0a-50ca-4baf-b3bf-11299b373764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2ab284-d1a8-4959-996e-7024459e62fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_1200_milliard_forintot_kolthetnek_a_magyar_csaladok_a_karacsonyra","timestamp":"2019. november. 24. 21:25","title":"1200 milliárd forintot költhetnek a magyar családok a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszakozás lett a vége, mégsem kell középfokú nyelvvizsga a felvételihez. Ez egy csapásra megoldotta több ezer felvételiző kínját, és megmentett a csődtől több felsőoktatási intézményt is, de a magyar fiatalok katasztrofális nyelvtudása nem javul.","shortLead":"Visszakozás lett a vége, mégsem kell középfokú nyelvvizsga a felvételihez. Ez egy csapásra megoldotta több ezer...","id":"201947__nyelvvizsga__visszakozas__puhulo_kovetelmenyek__ujratervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9c6cec-e7f0-4bb7-8af1-c97f234904ae","keywords":null,"link":"/360/201947__nyelvvizsga__visszakozas__puhulo_kovetelmenyek__ujratervezes","timestamp":"2019. november. 24. 12:00","title":"Tehetetlennek bizonyult a kormányzat a hazai idegennyelv-oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Barack Obama a 21. század ikonikus alakja. Cikkünkben 13 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki...","id":"20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0eda1-01bb-412a-88e1-3b116da06669","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191124_13_inspiralo_gondolat_Barack_Obamatol","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"13 inspiráló gondolat Barack Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]