[{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","shortLead":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","id":"20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e411790-799f-4c45-b397-810420bcdb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","timestamp":"2019. november. 24. 11:38","title":"Vácon az új vezetés leállítja az 5 milliárdos sportcsarnok építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","shortLead":"Kis Hajni Last Call című SZFE diplomafilmje elnyerte a legjobb film díját Münchenben a 39. diákfilm fesztiválon.","id":"20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01c451c-a347-496b-aee0-1dd946fd4803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5dbfc3-1b61-4e9a-8974-fdf035c63fbf","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Magyar_siker_a_muncheni_diakfilm_fesztivalon","timestamp":"2019. november. 25. 05:55","title":"Magyar siker a müncheni diákfilm fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció inkább csak meghosszabbítaná az elsunnyogott konzultáció határidejét. ","id":"20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c741bc-c62d-4feb-bdd3-233a69e65724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Sajat_konzultaciot_indit_a_klimavaltozasrol_az_allami_helyett_Parbeszed","timestamp":"2019. november. 24. 13:36","title":"Saját konzultációt indít a klímaváltozásról az állami helyett a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt vasárnap az Aeroflot orosz légitársaság SU1546-os járatának másodpilótája.

","shortLead":"Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt vasárnap az Aeroflot orosz légitársaság SU1546-os...","id":"20191124_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_orosz_gep_mert_a_masodpilota_rosszul_lett_es_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c808e4b1-97c0-4f17-99cd-4e4429ba8856","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_orosz_gep_mert_a_masodpilota_rosszul_lett_es_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 14:36","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy orosz gép, mert a másodpilóta rosszul lett és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert Brüsszel előírásait teljesítik.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció...","id":"20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea39c1-939a-45bb-8dc2-bf3a2c36a265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","timestamp":"2019. november. 24. 16:50","title":"Az ITM szerint azért fű alatt konzultálnak a klímavédelemről, mert Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív osztály. ","shortLead":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív...","id":"20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233313b4-063d-4918-867b-65b64f8b6d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 26. 09:14","title":"Nincs dolgozó, részben leállt az intenzív osztály Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik Erzsébetvárosban szórakozni”. ","shortLead":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik...","id":"20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a8985d-e5f3-4061-82f2-4157757bbaf7","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 14:35","title":"Különösen hangzó indoklással vezetnék be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos vagy komolyan sérült áldozatot szedne.","shortLead":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos...","id":"20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26445c-b15f-4996-a24a-8b0577c82e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","timestamp":"2019. november. 24. 20:33","title":"Kiszámolták a tudósok, mi várna ránk, ha kitörne az atomháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]