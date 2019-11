Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ítéletének postázásától függ, hogy milyen gyorsan kell a kormánynak bevallania a saját oldalán, fake newst terjesztett a nemzeti konzultációban.","shortLead":"A Kúria ítéletének postázásától függ, hogy milyen gyorsan kell a kormánynak bevallania a saját oldalán, fake newst...","id":"20191125_Januar_elott_velhetoen_nem_fog_kikerulni_a_kormany_oldalara_a_Helsinkit_erinto_bocsanatkerese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a952d20f-605c-4657-8d9d-13ce68fbc55f","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Januar_elott_velhetoen_nem_fog_kikerulni_a_kormany_oldalara_a_Helsinkit_erinto_bocsanatkerese","timestamp":"2019. november. 25. 13:31","title":"Január előtt vélhetően nem fog kikerülni a kormány oldalára a Helsinkit érintő bocsánatkérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24775b5c-72c4-4dff-bb42-af30c0c36555","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke levélben fordult a budapesti rendezésről készült nemzetközi szerződést aláíró magyar felekhez, azaz a magyar szövetséghez (MASZ) és a magyar kormányhoz, amiben jelezte, november végéig választ vár a 2023-as világbajnoksággal kapcsolatban.","shortLead":"Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke levélben fordult a budapesti rendezésről készült nemzetközi...","id":"20191125_A_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_elnoke_november_vegeig_var_valaszt_tamogatjae_Budapest_a_Vbt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24775b5c-72c4-4dff-bb42-af30c0c36555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff223ce-0569-4cb6-96ff-6a706d887172","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_A_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_elnoke_november_vegeig_var_valaszt_tamogatjae_Budapest_a_Vbt","timestamp":"2019. november. 25. 13:06","title":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke november végéig vár választ, támogatja-e Budapest a vébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da3ae8-2974-45b3-9de4-af4d57c06678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye az otthonunkba, visszalép egyet az időben, és mozit bérel magának, hogy legyen hol bemutatni a filmjeit. ","shortLead":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye...","id":"20191126_Mozit_berel_maganak_a_Netflix_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6da3ae8-2974-45b3-9de4-af4d57c06678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d675bc-6bb4-47b9-993e-09216b67c103","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Mozit_berel_maganak_a_Netflix_New_Yorkban","timestamp":"2019. november. 26. 10:19","title":"Vissza az időben: mozit bérel magának a Netflix ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a diplomásoknak van esélyük a továbbtanulásra, hiszen ott túlnyomó részben mesterképzéseket hirdetnek meg.","shortLead":"Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a diplomásoknak van esélyük...","id":"201947__keresztfelev__mesterkepzes__szigorodo_felveteli__tulkinalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe21f2b-e56e-4aa3-8f50-bb27e66796d7","keywords":null,"link":"/360/201947__keresztfelev__mesterkepzes__szigorodo_felveteli__tulkinalat","timestamp":"2019. november. 25. 11:00","title":"Óriási a kínálat képzésekből a felsőoktatásban, de bekerülni nehezebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","shortLead":"Lepedőből vágott magának kötelet. ","id":"20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbf8630-4240-4a23-8083-e2a48d4ce192","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_ongyilkossag_rab_szombathelyi_borton","timestamp":"2019. november. 27. 08:40","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976bc3c9-57f0-400f-9bef-daa63026594a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"A hétvégén újabb fejlemények történtek a lemondott győri polgármester szexbotrányának ügyében. Az RTL Klub közzétett egy felvételt, amelyen állítólag a zsarolással meggyanúsított volt válogatott labdarúgó kér pénzt. A kormánylap ugyanakkor az ellenzéket sejteti a botrány kirobbantása mögött, és feltűnik Tarsoly Csaba táskás embere is. ","shortLead":"A hétvégén újabb fejlemények történtek a lemondott győri polgármester szexbotrányának ügyében. Az RTL Klub közzétett...","id":"20191125_Borkaiugy_elkezdodott_a_tereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=976bc3c9-57f0-400f-9bef-daa63026594a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ef890-bbd0-4f0f-8537-73d9c8fbd2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Borkaiugy_elkezdodott_a_tereles","timestamp":"2019. november. 25. 17:53","title":"Borkai-ügy: elkezdődött a terelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis így állnak hozzá.","shortLead":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis...","id":"20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09078262-aca6-43b6-aaf6-58cba39bac22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","timestamp":"2019. november. 26. 11:03","title":"Megnyugtató hír jött a jövőbeni Windows-frissítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]