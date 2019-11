Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott gyógymód ma már valóság.","shortLead":"A génterápia jelenéről és jövőjéről tartottak előadást Debrecenben. Kiderült: a korábban még science fictionnak tartott...","id":"20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e3c31-31cc-40cd-9e68-f27ba4ee61f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_zente_gyogyszer_700_millio_forint_genterapia_dns_sejtek_daganat","timestamp":"2019. november. 28. 09:49","title":"Messze van még az, hogy Zente gyógyszere ne kerüljön 700 millióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor a Hableány előtte volt, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést pedig nem adta le.","shortLead":"A Viking Sigyn kapitánya a vádirat szerint nem tartotta meg a biztonságos távolságot, gyorsítani kezdett, amikor...","id":"20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440955cc-6e68-4757-b5a8-a857163e8eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_hableany_baleset_viking_sigyn_hajoskapitany_halalos_tomegszerencsetlenseg","timestamp":"2019. november. 28. 09:25","title":"Hableány-tragédia: az ügyész 9 évet kér a Viking Sigyn kapitányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa707bfe-7f31-48b7-ad24-5633d6c24d04","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az Indexen megjelent egyik cikk kapcsán addig hergelte magát a kormányzati médiabirodalom, míg nyílt antiszemita uszításba nem fordult a kampány.","shortLead":"Az Indexen megjelent egyik cikk kapcsán addig hergelte magát a kormányzati médiabirodalom, míg nyílt antiszemita...","id":"201948__megbelyegzett_ujsagirok__felzsidozas__indexen__bezzeg_akunok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa707bfe-7f31-48b7-ad24-5633d6c24d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032849db-c436-4940-b302-36eef6b3a741","keywords":null,"link":"/360/201948__megbelyegzett_ujsagirok__felzsidozas__indexen__bezzeg_akunok","timestamp":"2019. november. 27. 19:00","title":"Az Index főszerkesztője a plakátokról: edzettek vagyunk, óvjuk a szólásszabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","shortLead":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","id":"20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f277-2587-4e62-ab6b-cace525da973","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. november. 27. 08:09","title":"Emberi test tiltott felhasználása miatt is nyomoznak a miskolci megyei kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","shortLead":"Nehéz percek voltak, de a kollégáinak is nehezükre esett nem nevetni.","id":"20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ede00-6d8c-4a68-a59d-448b8b413faa","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Eloben_uldozte_egy_diszno_a_gorog_teve_riporteret","timestamp":"2019. november. 27. 09:50","title":"Élőben üldözte egy disznó a görög tévé riporterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három szerző azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert szerintük a magyar igazságügyi miniszter valótlanságokat állít és csúsztat.

","shortLead":"A három szerző azért érezte szükségét a megszólalásnak, mert szerintük a magyar igazságügyi miniszter valótlanságokat...","id":"20191127_varga_judit_jogtudosok_euronews_orban_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977c1ed8-c592-4168-b55a-e795ffe52645","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_varga_judit_jogtudosok_euronews_orban_rendszer","timestamp":"2019. november. 27. 06:55","title":"Külföldi jogászprofesszorok cincálták szét Varga Judit állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kar helyett csak intézetek lesznek a Corvinus Egyetemen a jövőben – tudta meg a Népszava.","shortLead":"A három kar helyett csak intézetek lesznek a Corvinus Egyetemen a jövőben – tudta meg a Népszava.","id":"20191126_Megszuntetik_a_karokat_a_Corvinuson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebff56e-e3bb-4515-86d4-20eb9d69b418","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Megszuntetik_a_karokat_a_Corvinuson","timestamp":"2019. november. 26. 12:50","title":"Megszüntetik a karokat a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20191128_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_albertirsai_pinceben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d7112-ba46-4708-b92d-80a083d6707c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_albertirsai_pinceben","timestamp":"2019. november. 28. 10:33","title":"Elásott női holttestet találtak egy albertirsai pincében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]