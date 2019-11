Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A helyszín a tatai Öreg-tó.","shortLead":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","id":"20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79466cfd-5713-423e-8af0-483bd65b5b22","keywords":null,"link":"/elet/20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","timestamp":"2019. november. 29. 13:10","title":"35 ezer madarat várnak a 19. Vadlúd Sokadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]