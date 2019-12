Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98438f48-4b07-408b-b2e8-b22826aaef64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A televíziós bemutató december végén lesz, mozikban csak exkluzív vetítések keretében lehet majd megnézni az ötvenes évek Magyarországán játszódó filmet. ","shortLead":"A televíziós bemutató december végén lesz, mozikban csak exkluzív vetítések keretében lehet majd megnézni az ötvenes...","id":"20191202_Hamarosan_megnezhetjuk_az_Oscardijas_Deak_Kristof_elso_nagyjatekfilmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98438f48-4b07-408b-b2e8-b22826aaef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c357cd90-33a5-4552-a079-f2e61e3c20ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Hamarosan_megnezhetjuk_az_Oscardijas_Deak_Kristof_elso_nagyjatekfilmjet","timestamp":"2019. december. 02. 11:36","title":"Év végén adják le az Oscar-díjas Deák Kristóf első nagyjátékfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a3c536-1f78-4228-a117-d6d2677dbd0d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa pénteken Upor László eddigi rektor-helyettest jelölte az egyetem vezetőjének – erősítette meg a HVG értesülését az érintett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa pénteken Upor László eddigi rektor-helyettest jelölte az egyetem...","id":"20191201_Upor_Laszlot_jelolte_rektornak_a_Szinmuveszeti_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a3c536-1f78-4228-a117-d6d2677dbd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23d58fb-a845-4f70-88da-b02504cac431","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Upor_Laszlot_jelolte_rektornak_a_Szinmuveszeti_Egyetem","timestamp":"2019. december. 01. 15:35","title":"Upor Lászlót jelölte rektornak a Színművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","shortLead":"A meteorológiai tél beköszöntével, a hideg megérkezett, átlagosan -4, -5 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország\r

","id":"20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb2c9cf8-e5f3-46d2-996e-d8eeea276249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b7e3f-109a-45aa-b176-f5ed8bb1d5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Minusz_10_fokot_is_mertek_reggel","timestamp":"2019. december. 01. 09:59","title":"Mínusz 10 fokot is mértek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog, őket egyelőre még nem találták meg.","shortLead":"Hárman indultak útnak az autójukkal Ausztrália közepén és egy folyómederben rekedtek. A nő két társa elindult gyalog...","id":"20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305337dd-af54-4c9c-82ec-94a8b92b5e03","keywords":null,"link":"/elet/20191202_12_napig_elt_kekszen_es_pocsolyavizen_egy_no_az_ausztral_pusztasagban","timestamp":"2019. december. 02. 12:03","title":"12 napig élt kekszen és pocsolyavízen egy nő az ausztrál pusztaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A MÁV-nál nem készültek el időre egy váltó megszerelésével, majd leesett a hó. A főváros pedig csak feleannyi embert talált a hómunkákra, mint amennyi kellene. A munkaerőhiány és az utak, vasutak rossz helyzete egyszerre okoz káoszt, így aztán 2019 tele is úgy indult: esik a hó, emiatt szinte lehetetlen közlekedni sok helyen.","shortLead":"A MÁV-nál nem készültek el időre egy váltó megszerelésével, majd leesett a hó. A főváros pedig csak feleannyi embert...","id":"20191202_havazas_mav_bkk_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a89c106-31a5-4aaa-b0c2-470581424f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_havazas_mav_bkk_kozlekedes","timestamp":"2019. december. 02. 11:35","title":"Az első hó legyőzte a MÁV-ot, a BKK még harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst ígért Szijjártó Péter. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb történelmi mélypontra esett a forint; öt év börtönre ítélték az MVM korábbi vezérigazgatóját; magyar űrhajóst...","id":"20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0580f011-3737-47de-8799-c9a68962acce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Es_akkor_forint_urhajo_kocsis_istvan_csok_kemeny_iib_polgarmester","timestamp":"2019. december. 01. 07:00","title":"És akkor belengették a 340-nél is gyengébb forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most már biztos, hogy januárig marad. ","shortLead":"Most már biztos, hogy januárig marad. ","id":"20191201_Bejelentette_lemondasat_a_maltai_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f254d776-a0b2-427d-ba71-096b801864b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Bejelentette_lemondasat_a_maltai_miniszterelnok","timestamp":"2019. december. 01. 20:59","title":"Bejelentette lemondását a máltai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rosszul működő toronyórát állította a plébános, amikor bekövetkezett a tragédia.","shortLead":"A rosszul működő toronyórát állította a plébános, amikor bekövetkezett a tragédia.","id":"20191202_Kizuhant_a_templomtoronybol_az_orat_igazito_magyarbanhegyesi_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba93ce-3758-4be1-8e3d-decdfdd67c18","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kizuhant_a_templomtoronybol_az_orat_igazito_magyarbanhegyesi_pap","timestamp":"2019. december. 02. 07:26","title":"Kizuhant a templomtoronyból az órát igazító magyarbánhegyesi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]