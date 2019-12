Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","shortLead":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","id":"20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59170e88-5a52-47c9-a016-660bae7229e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","timestamp":"2019. december. 02. 17:33","title":"Franciaország semmi rosszat nem lát abban, ha a Huawei építi az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098ecf92-12f6-47a1-98aa-88e228b780b0","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: stadion, Emmy, roller, ügynök, medve. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191201_Karafiath_Orsolya_az_en_hetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098ecf92-12f6-47a1-98aa-88e228b780b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2f6179-d25a-4117-9cad-6052e9b1fa0c","keywords":null,"link":"/360/20191201_Karafiath_Orsolya_az_en_hetem","timestamp":"2019. december. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya ráparázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt sugallja az a végzés, amelyet a HVG kapott, miután perre kellett mennie, hogy a győri önkormányzat adatokat adjon az időközben lemondott polgármester, Borkai Zsolt és apparátusa tevékenységéről.","shortLead":"Legalábbis ezt sugallja az a végzés, amelyet a HVG kapott, miután perre kellett mennie, hogy a győri önkormányzat...","id":"20191202_A_gyori_jarasbirosagon_mindenki_elfogult_ha_Borkaival_kapcsolatban_kell_donteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15097e05-bcd8-4d1f-b922-b777463656e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_A_gyori_jarasbirosagon_mindenki_elfogult_ha_Borkaival_kapcsolatban_kell_donteni","timestamp":"2019. december. 02. 13:35","title":"A győri járásbíróságon mindenki elfogult, ha Borkaival kapcsolatban kell dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7223ab4a-186b-4507-a265-86d9f61608af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi megmozdulásokon, miután közel két hét viszonylagos nyugalmat követően vasárnap újra tízezrek vonultak utcára - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán.","shortLead":"Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között az éjszakába nyúló hongkongi...","id":"20191202_Tizezrek_vonultak_az_utcara_Hongkongban_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rendorokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7223ab4a-186b-4507-a265-86d9f61608af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32638866-dbee-49cf-a2c3-3239f159310c","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Tizezrek_vonultak_az_utcara_Hongkongban_osszecsaptak_a_tuntetok_a_rendorokkel","timestamp":"2019. december. 02. 05:43","title":"Tízezrek vonultak az utcára Hongkongban, összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket, állatkereskedőket vagy papagájtulajdonosokat fenyeget, hanem a hagyományos ágynemű híveit is.","shortLead":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket...","id":"201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daa7cb-3a7a-4cc6-b494-9759886453ef","keywords":null,"link":"/360/201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Nem értették az orvosok, miért van tüdőgyulladása – aztán megkérdezték, mivel alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","shortLead":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","id":"20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8b7db-9153-4f19-9595-d13b33674a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","timestamp":"2019. december. 01. 09:45","title":"Hat dílert és 32 kiló amfetamint fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a3c536-1f78-4228-a117-d6d2677dbd0d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa pénteken Upor László eddigi rektor-helyettest jelölte az egyetem vezetőjének – erősítette meg a HVG értesülését az érintett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa pénteken Upor László eddigi rektor-helyettest jelölte az egyetem...","id":"20191201_Upor_Laszlot_jelolte_rektornak_a_Szinmuveszeti_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a3c536-1f78-4228-a117-d6d2677dbd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23d58fb-a845-4f70-88da-b02504cac431","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Upor_Laszlot_jelolte_rektornak_a_Szinmuveszeti_Egyetem","timestamp":"2019. december. 01. 15:35","title":"Upor Lászlót jelölte rektornak a Színművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","shortLead":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","id":"20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f367d-e0b0-4fc2-8e9e-6b987a13ee42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","timestamp":"2019. december. 02. 16:03","title":"Bűzös hab borította be India leghíresebb tengerpartját, súlyos környezetszennyezés lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]