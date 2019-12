Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra vezethető vissza – állapította meg az Európai Bizottság jelentése az ország egészségügyi helyzetéről. Hatalmas eltérések vannak a különböző társadalmi csoportok között is: az egyetemet végzett férfiak 12 évvel tovább élnek, mint alacsonyabb képzettségű társaik. A kormány eközben lényegében központosította az ágazatot, miközben az egy főre jutó, egészségügyi ellátásra fordított kiadás a legalacsonyabbak között van az Európai Unióban. ","shortLead":"Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra...","id":"20191202_Az_egeszsegugy_es_a_magyarok_is_mindent_megtesznek_hogy_elobb_haljunk_mint_a_tobbi_europai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07a9f66-dc77-4a72-a5e1-d4db91454a61","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_egeszsegugy_es_a_magyarok_is_mindent_megtesznek_hogy_elobb_haljunk_mint_a_tobbi_europai","timestamp":"2019. december. 02. 06:30","title":"Mintha a magyarok direkt arra hajtanának, hogy mielőbb meghaljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce085e7-ed32-4f48-b243-e5954443b74f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisajátítja a budapesti Belváros a Bástya utcai játszóteret, de 415 millió forinttal drágábban veszik vissza, mint amennyiért a korábbi polgármester tíz éve eladta.","shortLead":"Kisajátítja a budapesti Belváros a Bástya utcai játszóteret, de 415 millió forinttal drágábban veszik vissza, mint...","id":"20191202_Ketszeres_aron_vesz_vissza_a_belvaros_egy_jatszoteret_amit_meg_Roganek_adtak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce085e7-ed32-4f48-b243-e5954443b74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d7903e-0af9-48a1-84fb-74236784bd12","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ketszeres_aron_vesz_vissza_a_belvaros_egy_jatszoteret_amit_meg_Roganek_adtak_el","timestamp":"2019. december. 02. 10:21","title":"Kétszeres áron vesz vissza a belváros egy játszóteret, amit még Rogánék adtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel - közölték vasárnap brazil illetékesek.","shortLead":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök...","id":"20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f51e4f-0ed4-4829-95d8-914cf5e00ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","timestamp":"2019. december. 02. 06:15","title":"Utcai mulatságba menekültek bűnözők Brazíliában, a káoszban 9-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","shortLead":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","id":"20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ef244-507e-4772-8c70-bf1e66ec89ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","timestamp":"2019. december. 01. 13:34","title":"Lassult az indiai gazdaság növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","id":"20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63e225-9529-4960-9d17-abbaa18fc982","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","timestamp":"2019. november. 30. 15:08","title":"A tiltakozás újabb jele: fekete esernyőt nyitnak az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536d8a5-ab13-4198-bc1e-348d160dd79e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Evanescence dobfelszerelését teljesen elégették.","shortLead":"Az Evanescence dobfelszerelését teljesen elégették.","id":"20191202_Toroltek_a_Slipknot_koncertjet_a_duhos_rajongok_gyujtogatni_kezdtek_a_szinpadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536d8a5-ab13-4198-bc1e-348d160dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e13926-58e3-4a3b-a124-97952dc97cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Toroltek_a_Slipknot_koncertjet_a_duhos_rajongok_gyujtogatni_kezdtek_a_szinpadon","timestamp":"2019. december. 02. 10:36","title":"Törölték a Slipknot koncertjét, a dühös rajongók gyújtogatni kezdtek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]