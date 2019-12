Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, miért ütötték egymást az utasok. ","id":"20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ed7e45-2f70-4c09-b33c-9cc137864ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Verekedes_miatt_nem_indult_el_egy_szekesfehervari_vonat","timestamp":"2019. december. 01. 20:31","title":"Verekedés miatt nem indult el egy székesfehérvári vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf86b0c-1059-4d05-8fe3-ea69a687fb0a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában hétfőn bombatámadással orosz hírügynökségek jelentései szerint.","shortLead":"Két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában hétfőn bombatámadással orosz hírügynökségek...","id":"20191202_Bombariadohullam_Moszkvaban_11_birosagot_fenyegettek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf86b0c-1059-4d05-8fe3-ea69a687fb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039de746-6aa9-4d1d-a6fb-f9a82295d029","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Bombariadohullam_Moszkvaban_11_birosagot_fenyegettek_meg","timestamp":"2019. december. 02. 12:53","title":"Bombariadó-hullám Moszkvában, 11 bíróságot fenyegettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","shortLead":"Emanuel Macron egy konkrétumokat nem tartalmazó, de nehezen félreérthető megjegyzéssel üzent a kínai Huaweinek.","id":"20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59170e88-5a52-47c9-a016-660bae7229e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_emanuel_macron_franciaorszag_huawei_5g_halozat_epitese","timestamp":"2019. december. 02. 17:33","title":"Franciaország semmi rosszat nem lát abban, ha a Huawei építi az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","shortLead":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","id":"20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721ead1-123d-490e-9f3c-f5e6e38b7526","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","timestamp":"2019. december. 02. 15:36","title":"Csak segíteni próbált az autós a többinek, de pillanatokon belül életveszélyben volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]