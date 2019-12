Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb összecsapások Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb...","id":"20191202_Radar360_Karacsony_partnerseget_ajanl_es_narancssarga_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d542810f-abc5-4f50-a9ed-5add26097254","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Karacsony_partnerseget_ajanl_es_narancssarga_figyelmeztetes","timestamp":"2019. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Karácsony partnerséget ajánl és narancssárga figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint Magyarországra. A megbízójukat Erzsébetvárosban fogták el.","shortLead":"A rendőrök egy csepeli műhelyben fogtak el két dílert, akik külföldről szállítottak több mint egy kiló kokaint...","id":"20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc543144-7c97-4287-aebf-8c23d9e82555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e090-a295-43db-8aa1-bf1611ef0217","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tobb_mint_egy_kilo_kokaint_talaltak_a_rendorok_egy_csepeli_muhelyben__video","timestamp":"2019. december. 02. 10:47","title":"Több mint egy kiló kokaint találtak a rendőrök egy csepeli műhelyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy magyarországi dolgozók érintettek-e a leépítésben.","id":"20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8594ac-9e84-4fdc-8d23-207635f0b987","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_unicredit_elbocsatas_kirugas_penzintezet","timestamp":"2019. december. 03. 14:12","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki három év alatt az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","shortLead":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","id":"20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747e16-edd0-45ad-a052-f0dc5594cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 07:15","title":"Csúsznak az utak, késnek a vonatok – megjött a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2552cba2-d7fe-4745-8ae1-bd6d538c9936","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schuller Imre operatőr-rendező idén lenne 100 éves, most ismét láthatjuk, milyen az, amikor szembenéz a kamerával. ","shortLead":"Schuller Imre operatőr-rendező idén lenne 100 éves, most ismét láthatjuk, milyen az, amikor szembenéz a kamerával. ","id":"201948_dokufilm__schuller_100_denes_gabor_akameras_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2552cba2-d7fe-4745-8ae1-bd6d538c9936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad946b6-580c-4c0a-b828-87478cba5ce1","keywords":null,"link":"/360/201948_dokufilm__schuller_100_denes_gabor_akameras_ember","timestamp":"2019. december. 02. 14:00","title":"A kifogyhatatlan ötletgyáros találmányaiért sorban álltak a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","shortLead":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","id":"20191202_havazas_havas_kepek_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f7b1e-ea40-4a90-9bdc-275066359e05","keywords":null,"link":"/elet/20191202_havazas_havas_kepek_ho","timestamp":"2019. december. 02. 09:54","title":"Azért van ebben a havazásban valami varázslatos is – képek az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A MÁV-nál nem készültek el időre egy váltó megszerelésével, majd leesett a hó. A főváros pedig csak feleannyi embert talált a hómunkákra, mint amennyi kellene. A munkaerőhiány és az utak, vasutak rossz helyzete egyszerre okoz káoszt, így aztán 2019 tele is úgy indult: esik a hó, emiatt szinte lehetetlen közlekedni sok helyen.","shortLead":"A MÁV-nál nem készültek el időre egy váltó megszerelésével, majd leesett a hó. A főváros pedig csak feleannyi embert...","id":"20191202_havazas_mav_bkk_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a89c106-31a5-4aaa-b0c2-470581424f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_havazas_mav_bkk_kozlekedes","timestamp":"2019. december. 02. 11:35","title":"Az első hó legyőzte a MÁV-ot, a BKK még harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]