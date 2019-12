Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f58cf61-b319-48a1-aa4c-6c0d84137768","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivételesen jó állapotban lévő Vénusz-szobrot, a csiszolatlan kőkorszakból származó úgynevezett renancourt-i Vénusz-sorozat újabb darabját találták meg egy őskori ásatáson nyáron az észak-franciaországi Amiens-ben – közölte az INRAP francia régészeti intézet.","shortLead":"Kivételesen jó állapotban lévő Vénusz-szobrot, a csiszolatlan kőkorszakból származó úgynevezett renancourt-i...","id":"20191205_venusz_szobor_renancourt_amiens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f58cf61-b319-48a1-aa4c-6c0d84137768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b475c8-c8ef-4c25-af33-b675d093c579","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_venusz_szobor_renancourt_amiens","timestamp":"2019. december. 05. 08:33","title":"Találtak egy 23 000 éves szobrocskát: csak 4 centis, de nagy kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz, miként lehetne orvosolni a problémát.","shortLead":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz...","id":"20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c77fd-68e9-4e43-87fa-c145ae109f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","timestamp":"2019. december. 04. 19:03","title":"Gond van a nyáron bemutatott 13 colos MacBook Próval, mutatjuk, hogyan lehet megjavítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","shortLead":"Az adóhatóság után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is elfogatóparancsot adott ki Balogh Sándor ellen.","id":"20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec95e695-e200-4401-bda9-9a19b566617b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_balogh_sandor_korozes_elfogatoparancs_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 15:25","title":"Újabb körözést adtak ki a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201949_egy_ur_azurbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62151e-6cc0-4dd9-a79a-0fd3d85ae7ec","keywords":null,"link":"/itthon/201949_egy_ur_azurbe","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Hamvay Péter: Egy úr az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","shortLead":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","id":"20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51bfee-2942-451c-be35-7a680a0df625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","timestamp":"2019. december. 04. 12:20","title":"32 kórháznak fogyott el a pénze szeptemberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi amerikai filmes testülettől, amely kedden jelentette be idei díjazottjait.","shortLead":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi...","id":"20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd6961d-e0e4-4d15-b430-5697a5f4aed1","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","timestamp":"2019. december. 05. 08:10","title":"Az ír című film kapta a National Board of Review fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van...","id":"20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa720c1-0a81-47e4-8d91-ede8e68518ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 12:25","title":"Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]