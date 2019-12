Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet az érintett, míg a vélt áldozat az intézmény nem színész alkalmazottja.

A hvg.hu értesülései szerint az Új Színház vezetése, konkrétan Dörner György igazgató pénteken levelet kapott a fenntartó Fővárosi Önkormányzattól, melyben azonnali tájékoztatást kértek egy, a színházban történt állítólagos szexuális visszaélésről. Az eset 2016 elején történt, és a főváros illetékesei azt tudakolják, hogy érkezett-e bejelentés akkor a színház vezetéséhez, és ha igen, úgy milyen intézkedések történtek. Ha érkezett bejelentés, de nem volt vizsgálat, úgy az elmaradás okára kérdeznek rá, illetve arra, hogy milyen belső szabályok léteznek a munkavállalók védelmére

Megkerestük Dörner Györgyöt, hogy reagáljon arra, hogy tudomásunk szerint több helyen tettek bejelentést a színházban történt szexuális jellegű visszaélésről. Amikor azt kérdeztük tőle, meg tudja-e erősíteni, hogy történt szexuális visszaélés az általa vezetett színházban 2016-ban, szó szerint a következőt felelte: „köszönöm a kérdését, és minden jót kívánok”, majd letette.

Dörner György © MTI / Kollányi Péter

A hvg.hu színházi berkekben is érdeklődött a történtekről. Az Új Színház társulatában volt olyan, aki nem hallott ilyesmiről vagy hasonlóról, más viszont megerősítette, hogy az egyik vezető színészt érte vád az intézmény egyik nem művész alkalmazottjától. Tudomásunk szerint a dolgozó jelezte ezt főnökeinek, intézkedés viszont csak annyi történt, hogy a két felet elkülönítették egymástól, azaz az volt az igazgatói kérés, hogy a továbbiakban ne dolgozzanak együtt. Nem tudni, hogy a Gothár-ügy adta-e a bátorítást, de a sértett panaszával most megkereste az egyik színházi szakszervezetet is. Történetesen azt, amelyiknek a vád szerinti elkövető vezető tisztségviselője.

Mint ismert, nemrég a Katona József Színházban robbant ki botrány, s röviddel később kiderült, hogy Gothár Pétert érinti az ügy, aki saját bevallása szerint „elfogadhatatlan módon” közeledett egy kolléganőjéhez. Gothárt a Katona saját hatáskörében kitiltotta a színházból, és időközben kiderült, hogy a rendezőt más helyen, egészen pontosan a Színművészeti Egyetemen is érte hasonló vád. Mindez kapóra jött a kormánynak, hogy támadást indítson az általa balliberálisnak nevezett műhelyek ellen, és beleszólást követeljen a fővárosi színházi vezetők kinevezésébe. Kocsis Máté fideszes frakcióvezető már egyenesen Gothár-féle zaklatószínházakról értekezett.

© hvg.hu

Az Új Színházat hosszú évekig Márta István vezette, akit – noha kifejezetten jó kapcsolatokat ápolt minden politikai oldallal – 2011-ben nem erősített meg a posztján a főváros új, jobboldali vezetése, hanem helyére Dörner Györgyöt, a radikális nézeteiről is ismert színművészt nevezték ki. A döntés hatalmas tiltakozást váltott ki, megszólalt a színházi szakma, és számos közéleti személyiség petíciójában a főváros első „újnyilas” színházának nevezte a Paulay Ede utcai intézményt.

Nem sikerült botránymentesre Dörner újbóli kinevezése sem. Amikor első megbízatása 2016-ban lejárt, többen is pályáztak a helyére. Az előadó-művészeti törvény értelmében a pályázatokat először egy szakmai bizottság értékeli. A bizottságba az EMMI mellett működő Színházművészeti Bizottság négy, maga a miniszter egy, az előadó-művészeti szervezet közalkalmazotti tanácsa egy, a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlója két képviselőt delegál. Ez összesen kilenc tagot jelent, ám ezúttal a pályázatokat csak heten bírálták el, hiányzott a Színházművészeti Bizottság egy tagja, de ami ennél lényegesebb: a színházat nem képviselte senki a folyamatban. A közalkalmazotti tanácstól – a törvény előírása ellenére – nem érkezett tag. A grémiumban ugyan jelen volt az egyik színházi szakszervezet Új Színházban játszó képviselője, de őt a – színházban alapszervezettel nem rendelkező – szakszervezet delegálta. Történetesen azt, akiről a szexuális visszaélés vádja szól. A bizottság szűk többséggel Dörner pályázatát tartotta a legjobbnak, a többi pályázó az egész eljárás jogszerűségét megkérdőjelezte. Nem zárható ki, hogy a 2016-os ügy eltussolása összefügghet Dörner néhány hónappal későbbi támogatásával.