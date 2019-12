A kiskorúakkal való szexuális kapcsolattal vádolt Jeffrey Epstein, az állítólagos kerítő Ghislaine Maxwell és a kegyvesztett filmmogul, Harvey Weintsein mosolyog Beatrix hercegnő Windsor kastélyban rendezett partiján. A születésnapi bulit András herceg szervezte, ő hívta össze a társaságot is – írja hét végi számában a The Sum című brit bulvárlap.

A 2006-ban – Beatrix 18. születésnapján – rendezett fogadásról készült képeket a hét végén tette közzé a The Sun, a kép különlegessége, hogy ekkor már félig készen volt az Epstein elleni vádirat – amely alapján kiskorúakkal való szexuális kapcsolat miatt is vádat emeltek ellene – s nyolc nappal a buli után, már csattant is a bilincs a képen tengerész egyenruhában lévő Epstein csuklóján.

2006 arról is híres, hogy Weinsteinnek néhány héten belül egy 2006-ban elkövetett szexuális zaklatás miatt kell bíróság elé állnia. Maxwell pedig a vádak szerint személyesen szállította a lányokat Epstein számára.

„A The Sun szerint a kép jól összefoglalja, miért nagyon kellemetlen András herceg számára az Epstein-ügy: András volt az, aki ezeket az alakokat a Windsor kastélyba hívta, hogy azután dörgölőzhessenek a sok befolyásos emberhez. A legkevesebb, amit mondani lehet az az, hogy András nagyon rosszul ítélte meg az embereket” – idézte a The Sum egyik forrását. András, akit ugyancsak azzal vádolnak, hogy kiskorúakkal is létesített nemi kapcsolatot, tagadja a vádakat és azt is cáfolja, hogy tudta volna, hogy a parti idején már nyomoztak Epstein után.

Epsteint 2006-ban csak rövid időre dugták rács mögé, ám tavaly ismét börtönbe került. Nem sokkal ez után, tavaly augusztusban Epstein gyanús körülmények között meghalt a cellájában.