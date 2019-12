Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","shortLead":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","id":"20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12172d85-4599-4ea2-b128-9c1c52c8d038","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Népszavazást kezdeményez a Jobbik: börtönbe csuknák az állatkínzókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz az ártatlanságában.\r

\r

","shortLead":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz...","id":"20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12eaea2d-d925-4040-b280-91892e851f74","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","timestamp":"2019. december. 10. 09:05","title":"„Nem akarom végignézni, ahogy ártatlanul tönkreteszik” – megszólalt Mihályi Győző felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet bele.","shortLead":"Már javában készül a Radeon videokártyákhoz tartozó Adrenalin új, 2020-as változata. Egy érdekes funkció is kerülhet...","id":"20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084da64-6e76-48d3-93f6-e08511a1fe77","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_amd_radeon_boost_videokartya_adrenalin_2020_edition","timestamp":"2019. december. 09. 15:03","title":"Olyan új szoftvert adhat ki az AMD, amellyel jobban futnak a videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előtte Áder János köztársasági elnök fizetésemelését megszavazta a Ház. Baki történhetett.","shortLead":"Előtte Áder János köztársasági elnök fizetésemelését megszavazta a Ház. Baki történhetett.","id":"20191210_Valamiert_szinte_az_osszes_fideszes_tartozkodott_igy_meg_nem_kapnak_fizetesemelest_a_birak_es_az_ugyeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748bd0ca-46d2-4f8b-a039-af1c90031a30","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Valamiert_szinte_az_osszes_fideszes_tartozkodott_igy_meg_nem_kapnak_fizetesemelest_a_birak_es_az_ugyeszek","timestamp":"2019. december. 10. 14:30","title":"Szinte az összes fideszes tartózkodott, így nem emelik a bírák és az ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","shortLead":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","id":"20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7410876f-a880-4fda-b92e-a98a5eb87c69","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","timestamp":"2019. december. 09. 16:48","title":"Nekimennek az Orban-kormánynak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem is használ már ilyet, inkább az ehető poharakban hisz.","shortLead":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem...","id":"20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4de775-6089-4e36-b406-ff1c7e9bb1cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","timestamp":"2019. december. 10. 15:03","title":"Így is lehet: ehető pohárban érkezik a kávé az egyik légitársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi beavatkozásnak volt köszönhető, hogy férfi nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi beavatkozásnak volt köszönhető, hogy férfi nem halt meg.","id":"20191209_Vadat_emeltek_az_anyja_elettarsat_megkeselo_sukosdi_fiu_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa1cdb-2dd6-4ea5-b413-7561bd4216d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Vadat_emeltek_az_anyja_elettarsat_megkeselo_sukosdi_fiu_ellen","timestamp":"2019. december. 09. 09:57","title":"Vádat emeltek az anyja élettársát megkéselő sükösdi fiú ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat az előttünk álló időszakban – jósolja Meskó Bertalan orvosi jövőkutató.","shortLead":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat...","id":"20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e2bae-4ca1-4817-b599-6241149339dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","timestamp":"2019. december. 09. 11:03","title":"Feje tetejére áll az egészségügy a következő években, ha végre kezünkbe vesszük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]