[{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint az ellenzék nyomás alatt tartja Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház vezetőjét.","shortLead":"A lap szerint az ellenzék nyomás alatt tartja Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház vezetőjét.","id":"20191210_magyar_nemzet_szinhaz_igazgato_veszely_ellenzek_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdd0e5-0bdb-4fca-87b9-a86109f3f95c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_magyar_nemzet_szinhaz_igazgato_veszely_ellenzek_fovaros","timestamp":"2019. december. 10. 11:03","title":"A Magyar Nemzet szerint a jobboldali színházigazgatók vannak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De még nem most, majd 2021 januárjától.","shortLead":"De még nem most, majd 2021 januárjától.","id":"20191211_rendszamok_rendszamtabla_szabalyok_magyarorszag_magyar_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7b058-51df-4081-bf25-eee989fc392a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_rendszamok_rendszamtabla_szabalyok_magyarorszag_magyar_autosok","timestamp":"2019. december. 11. 10:35","title":"Változnak a magyarországi rendszámok, több újdonság is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan elszálltak a fővárosi állatkert Biodómjának építési költségei, és a majdani üzemeltetés körül is vannak kérdések.","shortLead":"Alaposan elszálltak a fővárosi állatkert Biodómjának építési költségei, és a majdani üzemeltetés körül is vannak...","id":"20191210_allatkert_biodom_energiafogyasztas_budapest_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd723d6-e3a4-421d-b3cb-c748d3eb689b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e458d296-1661-4dd1-beae-e190a6be5840","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_allatkert_biodom_energiafogyasztas_budapest_kerulet","timestamp":"2019. december. 10. 11:35","title":"Az állatkerti Biodóm energiafogyasztása akkora lesz, mint egy egész kerületé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","shortLead":"A 45 éves férfi nem állt meg a hatóság felszólítására, lekapcsolt világítással próbált menekülni.","id":"20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810e1892-d4f3-41d4-82de-b04463115945","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_autos_uldozes_nemzetkozi_korozes_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 10. 12:58","title":"Autós üldözés volt Zalaegerszegen, nemzetközileg körözött férfit fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","shortLead":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","id":"20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9ede6-70a0-4993-809a-2c46e5eb6324","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","timestamp":"2019. december. 10. 13:40","title":"Az emberi jogok védelme jobban, a szólásszabadság kevésbé érdekli a magyarokat uniós átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","shortLead":"A kínai férfi kreatív ötlettel állt elő, hogy segítsen a várandós partnerén.","id":"20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=629a442e-a010-4d99-aaf2-c241073d46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b6d0cd-73d9-4271-82e0-8226f8d3624a","keywords":null,"link":"/elet/20191211_kinai_ferfi_varandos_feleseg_korhaz_folyoso_szek","timestamp":"2019. december. 11. 17:06","title":"Odavan az internet a kispapáért, aki széket csinált magából a párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]