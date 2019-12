Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36bf9a01-09d4-4af9-92c7-ec29943eaf1d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Szibériában újfajta aranyláz tombol, a globális felmelegedés ugyanis kedvez a mamutagyar-vadászoknak. Itthon az ősmaradvány-gyűjtők a kavicsbányákban próbálnak szerencsét. Mamutcsontot találni – állítólag – ma már Magyarországon sem nagy kunszt; nagy pénzt érő agyarra bukkanni viszont igen. De vajon rendjén van-e, ha kiforgatjuk a föld mélyén tízezer éve szunnyadó csontokat, hogy aztán azok a kandalló fölé kerüljenek? Hogy lehet összebékíteni a profitorientált kincskereskedelmet a tudományos világgal? ","shortLead":"Szibériában újfajta aranyláz tombol, a globális felmelegedés ugyanis kedvez a mamutagyar-vadászoknak. Itthon...","id":"20191212_Ontja_magabol_a_fold_a_mamutcsontokat_de_mit_kezdunk_veluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36bf9a01-09d4-4af9-92c7-ec29943eaf1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0c1bb7-b674-4f9e-9bd9-2cc19cdfe887","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Ontja_magabol_a_fold_a_mamutcsontokat_de_mit_kezdunk_veluk","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ontja magából a föld a mamutcsontokat, de mit kezdünk velük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nagyon ásnák a munkagödröt, pedig az épület engedélye még messze van.","shortLead":"Már nagyon ásnák a munkagödröt, pedig az épület engedélye még messze van.","id":"20191213_Surgos_lett_Paks_a_kormanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86f1dd2a-5619-4e36-8540-52a77da2f059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d30b5-6d3d-4ae5-a516-5fa8eeb62f70","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Surgos_lett_Paks_a_kormanynak","timestamp":"2019. december. 13. 10:08","title":"Sürgős lett a paksi bővítés a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelenlegi polgármesternek, Mirkóczki Ádámnak „egy meglehetősen kellemetlen beszélgetése” volt a helyi esperessel.\r

\r

","shortLead":"A jelenlegi polgármesternek, Mirkóczki Ádámnak „egy meglehetősen kellemetlen beszélgetése” volt a helyi esperessel.\r

\r

","id":"20191212_Eger_korabbi_fideszes_polgarmestere_penzt_igert_egy_erdelyi_templomra_vegul_egy_forintot_sem_utalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff5686-50c9-47f8-abe7-352cd95b507f","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Eger_korabbi_fideszes_polgarmestere_penzt_igert_egy_erdelyi_templomra_vegul_egy_forintot_sem_utalt","timestamp":"2019. december. 12. 21:29","title":"Eger korábbi fideszes polgármestere pénzt ígért egy erdélyi templomra, végül egy forintot sem utalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Személyes kudarc ez - nyilatkozta Harrach Péter.","shortLead":"Személyes kudarc ez - nyilatkozta Harrach Péter.","id":"20191211_Elbukott_a_terv_nem_kapnak_konnyitett_torlesztest_a_bedolt_jelzaloghitelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b897735-625b-465c-9992-0115e251f672","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_Elbukott_a_terv_nem_kapnak_konnyitett_torlesztest_a_bedolt_jelzaloghitelesek","timestamp":"2019. december. 11. 20:31","title":"Elbukott a terv, nem kapnak könnyített törlesztést a bedőlt jelzáloghitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514db9f0-edaf-436e-a758-3dc6d7318fae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autók és off-road járművek adják már az újonnan forgalomba helyezett autók harmadát Németországban. Ezek az autók közel a negyedével többet fogyasztanak, mint egy kompakt autó, ami lényegében eltüntette az elektromos autók kedvező hatását a globális olajfogyasztásra. ","shortLead":"A szabadidő-autók és off-road járművek adják már az újonnan forgalomba helyezett autók harmadát Németországban. Ezek...","id":"20191211_Novemberig_mar_egymillio_SUVt_adtak_el_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514db9f0-edaf-436e-a758-3dc6d7318fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bea22-6117-4548-a692-376bb1fa9785","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Novemberig_mar_egymillio_SUVt_adtak_el_Nemetorszagban","timestamp":"2019. december. 11. 14:39","title":"Novemberig már egymillió SUV-t adtak el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását. Legalábbis erre számít az egyik legismertebb Apple-elemző.","shortLead":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását...","id":"20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d7e1f-c506-4e28-b8f4-913c260d1107","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 10:33","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","id":"20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142a168-fee6-4c1d-b98e-a96fde2d8074","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","timestamp":"2019. december. 12. 14:02","title":"Gulyás: Kovács Zoltán szólásszabadságát senki sem korlátozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]