[{"available":true,"c_guid":"f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","shortLead":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","id":"20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf4c223-0602-43c2-8f6d-bfb8a1d82c61","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","timestamp":"2019. december. 13. 09:01","title":"Nem csak tréleres horrorkaravánok vannak az utakon, van itt más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5957fe-4ca6-4c41-b32b-34c3c20dc63f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem tartóztattak még le Mexikóban egykor ennyire fontos pozíciót betöltő embert, de úgy tűnik, a drogellenes háború első embere is megvásárolható.","shortLead":"Soha nem tartóztattak még le Mexikóban egykor ennyire fontos pozíciót betöltő embert, de úgy tűnik, a drogellenes...","id":"20191211_Borondben_kapta_a_kenopenzt_a_mexikoi_rendorfonok_a_drogkartelltol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5957fe-4ca6-4c41-b32b-34c3c20dc63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9e74f-a493-460d-bc32-a360ea0ce61f","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Borondben_kapta_a_kenopenzt_a_mexikoi_rendorfonok_a_drogkartelltol","timestamp":"2019. december. 11. 18:08","title":"Bőröndben kapta a kenőpénzt a mexikói rendőrfőnök a drogkartelltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de13ed74-fe27-4d3d-8049-8930d2b258a1","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket.\r

","shortLead":"Az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket.\r

","id":"201950__epitoipar__allami_penzek__olajozott_gepezet__szimbiotak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de13ed74-fe27-4d3d-8049-8930d2b258a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b052f2ae-132d-4931-bd99-6514c1555c04","keywords":null,"link":"/360/201950__epitoipar__allami_penzek__olajozott_gepezet__szimbiotak","timestamp":"2019. december. 13. 07:00","title":"Újabb a NER-be bekötött építőipari érdekcsoport állt saját lábra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93ddc4-fad5-4c49-8f83-c3f0907aa1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két funkció, az ördögűzés és a csodatétel biztosan megtalálhatók lesznek a már készülő Jézus-szimulátorban.","shortLead":"Két funkció, az ördögűzés és a csodatétel biztosan megtalálhatók lesznek a már készülő Jézus-szimulátorban.","id":"20191211_jezus_krisztus_szimulator_ordoguzes_csodatetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ddc4-fad5-4c49-8f83-c3f0907aa1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3eeb0-e9ad-4deb-930e-efd5f81f6856","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_jezus_krisztus_szimulator_ordoguzes_csodatetel","timestamp":"2019. december. 11. 11:33","title":"Nem vicc, jön a videojáték, amelyben Jézus Krisztusként tehetünk csodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b80196-e885-4310-8c8c-8b76e8e1efdc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Januári Brexitet és újabb öt év konzervatív kormányzást vetít előre a brit választás eredménye. A pesszimista forgatókönyvbe azonban az Egyesült Királyság szétesése is belefér, míg az optimisták annak örülhetnek, hogy a most született bizonyosság legalább a gazdaságra jó hatással lehet majd.","shortLead":"Januári Brexitet és újabb öt év konzervatív kormányzást vetít előre a brit választás eredménye. A pesszimista...","id":"20191213_brit_valasztas_Boris_Johnson_Jeremy_corbyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b80196-e885-4310-8c8c-8b76e8e1efdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3fcbc5-2a52-410f-bf7a-6d07196a9f20","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brit_valasztas_Boris_Johnson_Jeremy_corbyn","timestamp":"2019. december. 13. 06:30","title":"Földindulásszerű győzelmet aratott Boris Johnson a brit választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő, aki Judith Sargentinitől vette át a jogállamiság ügyét.","shortLead":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el...","id":"20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1196ebd-a604-4303-ae31-3a7a7a57caad","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","timestamp":"2019. december. 12. 11:26","title":"EP: Veszélyes útra lépett a magyar kormány Kovács Zoltán Twitter-posztjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]