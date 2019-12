Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány drágállotta az EU klímavédelmi terveit, az olcsó orosz gázt viszont szívesen veszi. Most, hogy kiderült, az unió \"minden\" pénzt megad zöldfejlesztésekre, változni látszik a hivatalos magyar hozzáállás az ügyhöz.","shortLead":"A kormány drágállotta az EU klímavédelmi terveit, az olcsó orosz gázt viszont szívesen veszi. Most, hogy kiderült...","id":"201950__a_rezsicsokkentes_ara__felmelegedes__dekarbonizacio__unios_klimaszerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c78ba2a-622a-4c74-849d-79920ed8ac80","keywords":null,"link":"/360/201950__a_rezsicsokkentes_ara__felmelegedes__dekarbonizacio__unios_klimaszerviz","timestamp":"2019. december. 14. 08:15","title":"Ezermilliárd euró Orbánt is behúzta a klímavédelmi harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308172e-d7cd-44a9-abb5-015d6f4c9da2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tőlünk függ, hova helyezzük a hangsúlyokat, és hogyan alakítjuk ki a szokásainkat.","shortLead":"Tőlünk függ, hova helyezzük a hangsúlyokat, és hogyan alakítjuk ki a szokásainkat.","id":"20191212_Meglepo_lehet_mire_lesz_igazan_szuksegunk_karacsonykor_es_mire_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6308172e-d7cd-44a9-abb5-015d6f4c9da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45226e55-e54d-49bc-8ef4-0738d8064234","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191212_Meglepo_lehet_mire_lesz_igazan_szuksegunk_karacsonykor_es_mire_nem","timestamp":"2019. december. 12. 13:15","title":"Meglepő lehet, mire lesz igazán szükségünk karácsonykor, és mire nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két férfit az M1-es autópályán fogták el. A Fővárosi Törvényszék most rendelte el az átadásukat.","shortLead":"A két férfit az M1-es autópályán fogták el. A Fővárosi Törvényszék most rendelte el az átadásukat.","id":"20191213_pozsony_atadas_szerb_ferfiak_elfogas_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb7fbcc-47d5-408c-9810-dac8ab820578","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_pozsony_atadas_szerb_ferfiak_elfogas_birosag","timestamp":"2019. december. 13. 17:15","title":"Átadjuk Szlovákiának a szerbeket, akik halálra vertek egy férfit Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelenlegi polgármesternek, Mirkóczki Ádámnak „egy meglehetősen kellemetlen beszélgetése” volt a helyi esperessel.\r

\r

","shortLead":"A jelenlegi polgármesternek, Mirkóczki Ádámnak „egy meglehetősen kellemetlen beszélgetése” volt a helyi esperessel.\r

\r

","id":"20191212_Eger_korabbi_fideszes_polgarmestere_penzt_igert_egy_erdelyi_templomra_vegul_egy_forintot_sem_utalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52a95351-99e2-4ce5-8c78-ec5e4e0a184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff5686-50c9-47f8-abe7-352cd95b507f","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Eger_korabbi_fideszes_polgarmestere_penzt_igert_egy_erdelyi_templomra_vegul_egy_forintot_sem_utalt","timestamp":"2019. december. 12. 21:29","title":"Eger korábbi fideszes polgármestere pénzt ígért egy erdélyi templomra, végül egy forintot sem utalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91319bd3-3191-4a19-b5dc-ae5c85c3720e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A laikusok által kevéssé ismert Ziffer Sándort mutatja be a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítása.","shortLead":"A laikusok által kevéssé ismert Ziffer Sándort mutatja be a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítása.","id":"201950_kiallitas__vadak_van_aki_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91319bd3-3191-4a19-b5dc-ae5c85c3720e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec86b97-fe39-4f49-8fcb-2fc217fe339c","keywords":null,"link":"/360/201950_kiallitas__vadak_van_aki_marad","timestamp":"2019. december. 12. 14:00","title":"Matisse agyondicsérte a magyar festőt, akinek képén van egy gazdátlan fül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1b0ef0-e9a5-4ed6-b4a1-16160e73b0af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 17 éves fegyverest feldühödött tüntetők fegyverezték le, majd összeverték és felakasztották.","shortLead":"A 17 éves fegyverest feldühödött tüntetők fegyverezték le, majd összeverték és felakasztották.","id":"20191212_irak_lampavas_kormanyellenes_tunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef1b0ef0-e9a5-4ed6-b4a1-16160e73b0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae280785-99fe-4ec6-b8b4-6f8c41083d90","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_irak_lampavas_kormanyellenes_tunteto","timestamp":"2019. december. 12. 17:39","title":"Felakasztottak egy lámpavasra egy iraki kamaszt, aki kormányellenes tüntetőket lőtt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Klímacsúcs Brüsszelben Greenpeace-akcióval, érdekes helyeken járt a \"nem kormánygép\", még idén újra összeülhet a Parlament. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Klímacsúcs Brüsszelben Greenpeace-akcióval, érdekes helyeken járt a \"nem kormánygép\", még idén újra összeülhet...","id":"20191212_Radar360_Orban_a_klimavaltozasrol_uzent_Magatol_penzt_kernek_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5bf266-30e3-4c8c-91d8-fc5d5e26972b","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360_Orban_a_klimavaltozasrol_uzent_Magatol_penzt_kernek_vissza","timestamp":"2019. december. 12. 17:30","title":"Radar360: Orbán a klímaváltozásról üzent, Mágától közpénzt kérnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]