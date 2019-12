Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem talált semmiféle bizonyítékot a szexuális zaklatásra az Újszínház etikai bizottsága.","shortLead":"Nem talált semmiféle bizonyítékot a szexuális zaklatásra az Újszínház etikai bizottsága.","id":"20191219_Ujszinhaz_Mihalyi_Gyozo_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3b8a89-6bc3-4414-8e34-bddc632a915a","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Ujszinhaz_Mihalyi_Gyozo_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. december. 19. 14:09","title":"Lezárta a vizsgálatot az Újszínház Mihályi Győző állítólagos zaklatási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","id":"20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851e8f9d-329f-4bc8-900a-0c63c54ac044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","timestamp":"2019. december. 18. 17:37","title":"Nem Felcsútra, hanem Fehérvárra utalhatják a legtöbb tao-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene – így az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene –...","id":"20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d30597-ad04-4696-beff-979963e2f119","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","timestamp":"2019. december. 19. 15:48","title":"Úgy néz ki, hogy most már tényleg költöznie kell a Politikatörténeti Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott.","shortLead":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott.","id":"20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e446512b-0b86-4bd4-adad-3455d15475f5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","timestamp":"2019. december. 20. 12:08","title":"Kiborultak J.K Rowling rajongói a Harry Potter-szerző transzfóbiás tweetjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit kutatás szerint az alkohol és a túl magas elvárások helyett idén a politika fogja okozni a legtöbb fejfájást.","shortLead":"Egy brit kutatás szerint az alkohol és a túl magas elvárások helyett idén a politika fogja okozni a legtöbb fejfájást.","id":"20191219_Minden_otodik_felnott_politikai_veszekedesre_szamit_a_karacsonyi_asztalnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa709bf-f83e-40d7-939e-316ce25699e2","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Minden_otodik_felnott_politikai_veszekedesre_szamit_a_karacsonyi_asztalnal","timestamp":"2019. december. 19. 11:48","title":"Minden ötödik ember politikai veszekedésre számít a karácsonyi asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti kereskedelmet a webáruházak még nem verik. Két nagy könyvcég, a Líra és a Libri-Bookline vezetőit kérdeztük bestsellerekről, átlagos kosárértéktől, forgalomról, olvasási szokásokról. ","shortLead":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti...","id":"20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72558e-fbd1-4ce4-803e-7015dab65b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","timestamp":"2019. december. 18. 15:59","title":"\"Épp most szolgáltunk ki egy vevőt, aki 122 ezer forintért vásárolt könyvet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210fd3e7-5861-4dda-bff9-f1ddbfa41274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos SUV-val bőven 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Ezzel a gázolajos SUV-val bőven 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as gyorsulást.","id":"20191220_510_loeros_dizelmotor_az_audi_sq7_divatterepjaroban_abt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210fd3e7-5861-4dda-bff9-f1ddbfa41274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb08f51-da4b-4fc4-b39a-3286b4b5baee","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_510_loeros_dizelmotor_az_audi_sq7_divatterepjaroban_abt","timestamp":"2019. december. 20. 11:21","title":"510 lóerős dízelmotor az Audi SQ7 divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb0c08e-3d06-4da6-bbd1-752185752c61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nem reprezentatív felmérés alapján 35 százalékuk szerint felesleges a vészfék-asszisztens, a sávtartó berendezés vagy az adaptív tempomat. ","shortLead":"Egy nem reprezentatív felmérés alapján 35 százalékuk szerint felesleges a vészfék-asszisztens, a sávtartó berendezés...","id":"20191219_vezetesi_asszisztensek_statisztika_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb0c08e-3d06-4da6-bbd1-752185752c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f83e6-b2f6-4340-be47-0a416f01bd08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_vezetesi_asszisztensek_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 19. 12:23","title":"A magyar autósok harmada szerint nem fontosak a sofőrsegéd rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]