[{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","shortLead":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","id":"20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a62fe-6bbe-4e4f-802d-702c970d5de0","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. december. 20. 07:29","title":"850 milliót hajtana be Simonkától az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei felkerüljenek a Facebook Watch-ba.","shortLead":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei...","id":"20191220_facebook_watch_videoklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a9de4-ae7e-4a0f-aa28-e81d60b886fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_facebook_watch_videoklip","timestamp":"2019. december. 20. 09:33","title":"Kitörhet a háború a Facebook és a YouTube között, a zenei kiadók robbanthatják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae28697-4c61-4236-97f8-b68500dcd1a5","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Legyen szó a karácsonyi menüről, rokonlátogatásokról, vagy akár ajándékokról, a környezetterhelés szempontjából az ünnepi időszak felér egy katasztrófával. ","shortLead":"Legyen szó a karácsonyi menüről, rokonlátogatásokról, vagy akár ajándékokról, a környezetterhelés szempontjából...","id":"20191218_karacsony_okologiai_labnyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae28697-4c61-4236-97f8-b68500dcd1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e854175d-a8c2-42ea-86a1-c513d97c5607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_karacsony_okologiai_labnyom","timestamp":"2019. december. 18. 20:00","title":"Van nagyobb klímakatasztrófa a karácsonyi zabálásnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására elhiszed, hogy élhetünk egy humánusabb, boldogabb világban. Gyerekkönyvek, amelyek azt üzenik: a világ és a lehetőségeid tágasabbak, mint ahogy azt a hétköznapokban érzékeled. Műalkotások, amelyek felébresztik a régóta benned szunnyadó kreativitást. A szomszéd nő, aki kifogyhatatlan derűvel és lazasággal terelgeti a három gyerekét – és a férje, aki ugyanezt teszi. Példát mutatnak, kimozdítanak a szokásos kereteid közül, felemelnek. Inspirálnak.","shortLead":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására...","id":"20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719c4133-0c49-4bc6-b13d-bb4a5f6059b2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","timestamp":"2019. december. 18. 14:30","title":"Inspirál vagy irritál? Az emancipáció megosztó élharcosai és visszás nőtörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és egy 35 éves férfit őrizetbe vettek.\r

","shortLead":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és...","id":"20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cbcd0a-19ed-4b38-a3eb-d8b97a2916c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 19. 06:48","title":"Magyar embercsempész bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","shortLead":"Állandó lakóhely vagy tartózkodási hely is szükséges a díjmentes utazáshoz.","id":"20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22542b3-b4b4-4d56-9052-94299604dd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Havonta_kell_igazolni_a_munkanelkuliseget_az_ingyenes_havi_berletert","timestamp":"2019. december. 19. 15:17","title":"Havonta kell igazolni a munkanélküliséget az ingyenes havi bérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ebb873-fb67-45b3-9684-a74450a56826","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anyja szerint kedden szökött el otthonról az elkövető.","shortLead":"Anyja szerint kedden szökött el otthonról az elkövető.","id":"20191219_Ellopott_egy_repulot_es_belevezette_egy_epuletbe_egy_17_eves_amerikai_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ebb873-fb67-45b3-9684-a74450a56826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac52a9d5-0fa0-45d8-bc57-810cf518f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ellopott_egy_repulot_es_belevezette_egy_epuletbe_egy_17_eves_amerikai_lany","timestamp":"2019. december. 19. 12:07","title":"Repülőt lopott és karambolozott egy 17 éves amerikai lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]