[{"available":true,"c_guid":"3884e0c6-daa3-447c-b933-b8b00ee9bc8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai földtani intézet szerint 5,1-es erősségű volt a földmozgás.","shortLead":"Az amerikai földtani intézet szerint 5,1-es erősségű volt a földmozgás.","id":"20191227_iran_foldrenges_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3884e0c6-daa3-447c-b933-b8b00ee9bc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e755f9-2dc9-4b64-9c91-5afc6cb73f89","keywords":null,"link":"/vilag/20191227_iran_foldrenges_atomeromu","timestamp":"2019. december. 27. 15:31","title":"Atomerőmű közelében rengett a föld Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tóth Bertalan furcsállja az ügylet számos részletének az elhallgatását.","shortLead":"Tóth Bertalan furcsállja az ügylet számos részletének az elhallgatását.","id":"20191227_A_Matrai_Eromu_adataiert_perel_az_MSZP_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b7097e-bc8a-4c26-a036-6176743a173d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e062d92-4472-4a0d-ac2d-67ee0d22bf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_Matrai_Eromu_adataiert_perel_az_MSZP_elnoke","timestamp":"2019. december. 27. 09:25","title":"A Mátrai Erőmű adataiért perel az MSZP elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32f7d3-fbcc-4b25-adcb-acfad0c0ce58","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és lánycsapatok másodpercre kiszámított produkciókat adnak elő. A sztárok óriási nyomás alatt élnek, ami botrányokhoz és öngyilkosságokhoz vezetett.","shortLead":"Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és...","id":"201951__kpop__sztarok_gyartosorrol__atokeletesseg_tragediaja__zene_receptre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd32f7d3-fbcc-4b25-adcb-acfad0c0ce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd89f3f7-01b6-41fb-8ae7-8f64091ada39","keywords":null,"link":"/360/201951__kpop__sztarok_gyartosorrol__atokeletesseg_tragediaja__zene_receptre","timestamp":"2019. december. 26. 19:00","title":"A koreai popzene sztárjai gyártósorról érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjuk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra...","id":"20191226_bekuckozos_konyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104493d2-79ee-44c3-be8a-10316acdaf29","keywords":null,"link":"/elet/20191226_bekuckozos_konyvek","timestamp":"2019. december. 26. 20:00","title":"Így tanultunk meg elszakadni a feladatainktól, megfeledkezni az időről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc87d6b6-1f70-40c6-b0a4-b1b83fd62a08","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Videós stábunk nem csak Orbán Viktort és embereit próbálta állhatatosan szóra bírni idén, de ott voltunk a politikai nagyüzem legérdekesebb helyszínein, a szerencsétlenül járt Hableány kiemelésénél, Ferenc pápa miséjén és vegyi üzemek közelében lakó embereket is megszólaltattuk. Ez a hvg.hu összeállítása az év legfontosabb videóival.","shortLead":"Videós stábunk nem csak Orbán Viktort és embereit próbálta állhatatosan szóra bírni idén, de ott voltunk a politikai...","id":"20191227_Igy_allt_ossze_videokbol_az_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc87d6b6-1f70-40c6-b0a4-b1b83fd62a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0054e-0921-4fd6-a669-2290389be20f","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Igy_allt_ossze_videokbol_az_ev","timestamp":"2019. december. 27. 17:00","title":"Mérgező vidékek és tragikus pillanatok - így telt az év a hvg.hu videóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]